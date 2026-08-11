Sanremo Like Swim chiude la stagione 2025/2026 sull'ottavo gradino della Liguria

Si è conclusa la stagione agonistica 2025/2026 di nuoto organizzata dalla FIN, e per la Sanremo Like Swim è stata un'annata piena di grandi soddisfazioni. La società ha chiuso al prestigioso ottavo posto nella classifica ligure delle società, su 25 squadre, alle spalle solo dei colossi regionali Superba Nuoto, My Sport e Andrea Doria.

Un risultato che porta la firma di uno splendido lavoro di squadra, portato avanti da tutti gli atleti e i tecnici tra Arma di Taggia, Bordighera e Sanremo.

Categoria: le finali regionali alla Sciorba

Gli ultimi a chiudere la stagione sono stati i più grandi, gli atleti di Categoria, protagonisti delle finali regionali disputate alla piscina Sciorba di Genova. Un fine settimana ricco di podi e piazzamenti di prestigio per la Sanremo Like Swim.

Michele Bertocchi è stato il grande protagonista, con due splendidi ori nei 100 e 200 rana, un argento nei 50 rana e un bronzo nei 200 misti. Giacomo Lanteri conquista il bronzo nei 200 dorso, chiudendo quinto nei 100 e nei 400 misti e sesto nei 50 dorso. Matteo Di Giorgio sale sul podio con il bronzo negli 800 stile libero, e si piazza quinto nei 1500 sl e settimo nei 400 sl.

Bene anche Vittorio Anfosso, quarto nei 200 farfalla e ottavo nei 100 farfalla, e Claudia Gibelli, quarta nei 200 rana. Tripletta di finali per Mattia Bertellini, settimo nei 50 rana e ottavo nei 100 e 200 rana.

Ottime finali anche per Renzo Bedin (nono nei 50 farfalla, decimo nei 50 stile libero), Riccardo Gibelli (settimo nei 200 misti), Edoardo Dolce (quarto nei 100 rana e quinto nei 50 rana), Laura Leonardo (ottava nei 100 farfalla), Edoardo Moro (sesto nei 200 rana e ottavo nei 100 rana) e Rayan Deliu (sesto nei 50 rana, settimo nei 100 rana e ottavo nei 200 rana).

Sfiora la finale Ilaria Garabello, nona nei 50 dorso, così come Veronica Scardetta, nona nei 1500 sl.

Ottimi anche i riscontri di tutti gli altri atleti scesi in vasca: Lara Calabria, Asia Viola, Clara Giretto, Gaia Viola, Valeria Scardetta, Nicole Borro, Luigi Reggio, Leonardo Moro e Rudy Deliu.

Esordienti A: Grella infrange il muro del minuto

Il weekend precedente era invece toccato agli Esordienti A, che hanno chiuso la loro stagione in maniera splendida. Assoluto protagonista Jonathan Grella, appena rientrato dal Campionato Nazionale Esordienti A di Scanzano Ionico: per lui un argento nei 100 dorso a soli due decimi dal primo, un altro argento nei 200 stile libero e due splendidi ori nei 200 misti e nei 100 stile libero, gara in cui firma il nuovo record personale rompendo la barriera del minuto.

A ruota, con una finale travolgente, segue Tommaso Di Giorgio, che conquista due argenti nei 100 e 200 dorso e un bronzo nei 100 stile libero.

Sesto posto nei 100 rana per Tommaso Laura, mentre Tommaso Rosso si piazza quinto nei 100 sl e settimo nei 200 sl.

Splendido anche il bronzo nella staffetta 4x100 stile libero, composta da Grella, Rosso, Di Giorgio e Baletti.

Ottimi i risultati di tutti gli altri atleti in vasca: Lavinia Mandica, Linda Maiga, Martina Agati Gomez, Giulia Giretto, Ilenia Sonaggere, Matilde Cutellè, Beatrice Goja, Raian Petenaj, Tommaso Lamura, Tommaso Bertellini, Carlo Torraco e Pietro Baletti.

Esordienti B: le staffette tengono testa alle big della Liguria

Non sono stati da meno gli Esordienti B che, nella giornata conclusiva dedicata alle staffette, si sono difesi egregiamente contro le grandi società della Liguria, conquistando uno splendido oro nella 4x50 rana con Beatrice Balicco, Sara Spicciani, Ambra Petanaj e Ginevra Rosso.

Arriva anche l'argento nella 4x50 stile libero con Léa Giretto, Nina Stella, Edith Scampini e Sara Spicciani, mentre tra i maschietti è bronzo nella 4x50 dorso con Arkadii Teslev, Leonardo Guglielmi, Marco Borfiga e Lorenzo Spicciani.

Tutti i piccoli atleti della Sanremo Like Swim si sono messi in evidenza: ancora le bimbe con due quarti posti, nella 4x50 dorso con Edith Scampini, Sara Spicciani, Ginevra Rosso e Mya Iannello e nella 4x50 farfalla con Nina Stella, Mya Iannello, Beatrice Balicco e Ambra Petanaj. Quinto posto anche per i maschietti nella 4x50 stile libero con Lorenzo Spicciani, Alessandro Iavarone, Stefano Bragagnolo e Arkadii Teslev.

A commentare la stagione appena conclusa è il presidente della Sanremo Like Swim, Sebastiano Bonaccorso: «Una stagione da ricordare, perché conferma la crescita costante di una società nata appena sei anni fa e già stabilmente tra le prime posizioni della classifica regionale. Il merito è di tutti i nostri tecnici: della professoressa Cristina Avallone, che segue tutte le categorie della sezione di Bordighera, di Stefano Martini, che cura gli Esordienti A e i Categoria, di Alice Farina, che segue gli Esordienti C ad Arma di Taggia, e di Omar Aschero, che a Sanremo si occupa degli Esordienti C e degli Esordienti B insieme a Fabio Laura per i Categoria. Un ringraziamento sentito va a loro e a tutti gli atleti che ogni giorno si allenano con impegno e passione».

Una stagione, dunque, che conferma la crescita costante della Sanremo Like Swim, capace di competere ad armi pari con le società più blasonate della regione grazie al lavoro quotidiano di tecnici e atleti tra le piscine di Sanremo, Arma di Taggia e Bordighera.