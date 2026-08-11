Ospedaletti, 40mila euro per rilanciare il "Ciccio Ozenda": via libera al progetto per il campo

Il campo da calcio "Ciccio Ozenda" di Ospedaletti si prepara a un nuovo intervento di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento. La Giunta comunale ha infatti riconosciuto l'interesse pubblico della proposta presentata dall'ASD Ospedaletti Calcio, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il relativo piano economico finanziario per la struttura sportiva di regione Margotta. La decisione è contenuta nella deliberazione approvata dall'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Cimiotti, che apre così la strada alla formalizzazione dell'affidamento della gestione dell'impianto per una durata di sei anni.

La proposta dell'associazione sportiva prevede 40mila euro di interventi complessivi e nasce da un percorso avviato negli anni scorsi. Già nell'agosto 2024 la Giunta aveva espresso un primo indirizzo favorevole alla possibilità di affidare la gestione del campo di regione Margotta, insieme alla struttura sportiva di strada Vallegrande, sulla base di un progetto di rigenerazione e di un piano di fattibilità economico-finanziaria. L'obiettivo indicato dall'amministrazione era quello di garantire non soltanto la pratica sportiva, ma anche aggregazione sociale e inclusione giovanile.

La proposta definitiva è stata presentata dall'Ospedaletti Calcio attraverso una serie di elaborati tecnici e un piano economico finanziario asseverato. Nel frattempo, il Comune ha portato avanti il programma per il completamento della messa in sicurezza dell'impianto, dopo i gravi danni provocati dagli eventi meteorologici di fine 2019 alle murature di sostegno. I dissesti avevano avuto conseguenze anche sul terreno di gioco, rendendo necessaria una sistemazione straordinaria di una parte del campo. La società sportiva ha quindi scelto di potenziare il proprio impegno, facendosi carico di una parte degli interventi di recupero della struttura.

Nel dettaglio, il progetto comprende il rifacimento della porzione del terreno di gioco compromessa dagli eventi meteorologici, interventi di adeguamento e miglioramento delle tribune attraverso la posa di nuovi seggiolini e ulteriori lavori accessori destinati alla riqualificazione dell'impianto. L'importo complessivo previsto è di 40mila euro, nell'ambito di una gestione della durata di sei anni. La documentazione presentata dall'associazione evidenzia inoltre una sostanziale situazione di equilibrio tra entrate e uscite per l'intero periodo, grazie anche all'impegno di due soci sostenitori che si sono dichiarati disponibili a coprire personalmente una quota dei costi.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla destinazione delle somme indicate nel quadro economico. In sede di validazione del progetto, il responsabile del Servizio Lavori Pubblici, architetto Massimo Salsi, ha rilevato alcune voci non coerenti con la specifica tipologia degli interventi. Per questo motivo, 8.336,97 euro dovranno essere destinati a "opere in economia ed imprevisti", ma potranno essere utilizzati esclusivamente per ulteriori interventi di rigenerazione, ammodernamento o riqualificazione dell'impianto, previa individuazione e condivisione con l'amministrazione comunale.

Il progetto non guarda però soltanto ai lavori materiali. Tra gli elementi valutati positivamente dalla Giunta ci sono infatti le attività proposte dall'associazione per favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, coinvolgendo le scuole locali, le associazioni impegnate nel sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità e, più in generale, la cittadinanza. L'intento è quello di garantire un utilizzo dell'impianto il più possibile aperto alla collettività, facendo dello stadio non soltanto un luogo dedicato alle competizioni, ma anche uno spazio di avvicinamento alla pratica sportiva e di socializzazione.

Proprio questo aspetto ha portato la Giunta a riconoscere l'interesse pubblico della proposta dell'Ospedaletti Calcio. Nel provvedimento si sottolinea il valore della riqualificazione di una struttura sportiva ritenuta di indubbia importanza per la comunità e, parallelamente, le nuove prospettive di utilizzo legate all'aggregazione e all'inclusione. La delibera approva quindi il progetto e il piano economico asseverato, fissando anche alcune condizioni per la successiva formalizzazione dell'affidamento.

Tra gli impegni fissati dall'amministrazione c'è soprattutto una precisa scadenza per l'esecuzione delle opere in economia: gli interventi dovranno essere completati entro il primo biennio di gestione e comunque non oltre il 31 agosto 2028. L'associazione dovrà inoltre comunicare preventivamente, ogni anno, gli specifici interventi di aggregazione programmati e presentare successivamente una relazione sul loro esito. Sarà il responsabile del Servizio Patrimonio a curare gli adempimenti necessari alla formalizzazione dell'affidamento, che resta subordinata al buon esito di questo percorso.