Tiro con l’arco, Archery Club Ventimiglia: sei arcieri in gara a Stella, cinque podi e un 4° posto a Rovereto

Si chiude con una serie di risultati positivi la stagione delle gare outdoor 2026 per l’Archery Club Ventimiglia. Domenica 9 agosto, a Stella San Giovanni, nel Savonese, si è svolta una gara di tiro con l’arco 70–60–50 metri round, organizzata dalla compagnia Arcieri Cinquestelle. Il sodalizio ventimigliese si è presentato all’appuntamento con soli sei arcieri, complice il periodo delle vacanze estive che ha visto diversi atleti lontani dalle competizioni. Nonostante le assenze, non sono mancati i piazzamenti di rilievo, con cinque podi conquistati nelle diverse categorie. Un'altra conferma per il gruppo, che ha affrontato anche quest'ultimo appuntamento della stagione all'aperto con impegno e determinazione.

Nell’Arco Ricurvo Seniores Maschile, quinto posto per Elia Barone, protagonista di una prova positiva e autore di un ottimo punteggio. Tra i Ragazzi Maschili è arrivato invece il terzo posto di Noè Giubilato, che ha confermato le buone prestazioni già messe in mostra nel corso della stagione. Nel settore Giovanissimi Maschile, doppio piazzamento sul podio per i colori dell’Archery Club Ventimiglia: secondo posto per Gabriele Bergamasco e terzo per Giorgio Gallucci. Un risultato che testimonia ancora una volta la qualità del settore giovanile della società, da sempre uno dei punti di forza del sodalizio frontaliero.

Ottimi risultati anche nel compound Juniores Femminile, dove è arrivata una nuova doppietta ventimigliese. A conquistare il gradino più alto del podio è stata Giulia Aloi, prima classificata, mentre Vittoria Bellan ha chiuso al terzo posto. Due prestazioni che arricchiscono ulteriormente il bilancio della stagione e confermano la competitività delle atlete del club anche nelle competizioni sulla lunga distanza. Gli arcieri presenti a Stella San Giovanni sono stati accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi e dall’arciere Michele Foti, che hanno seguito il gruppo durante la giornata di gara.

Per l’Archery Club Ventimiglia, l’appuntamento di Stella San Giovanni ha rappresentato anche l’ultimo impegno della stagione outdoor 2026. Una chiusura positiva per la società, che nel corso dei mesi ha raccolto numerosi piazzamenti e podi nelle diverse competizioni affrontate, confermando la crescita dei propri giovani e la solidità degli atleti più esperti. Ora per gli arcieri ventimigliesi ci sarà una pausa dalle gare all’aperto, in attesa della ripresa della nuova stagione e dei prossimi appuntamenti agonistici.

Sempre domenica 9 agosto, inoltre, un altro atleta dell’Archery Club Ventimiglia è stato protagonista lontano dalla Liguria. Carlo Martin, in vacanza a Rovereto, ha infatti approfittato dell’occasione per partecipare a una gara outdoor di tiro con l’arco, riuscendo a conquistare un quarto posto. Un risultato significativo arrivato al termine di una prova affrontata anche in un contesto diverso da quello abituale e che permette al giovane arciere di aggiungere un'altra esperienza al proprio percorso agonistico.

Il bilancio della domenica è quindi positivo per il sodalizio ventimigliese, capace di andare a podio con buona parte degli atleti presenti a Stella e di aggiungere anche il quarto posto ottenuto da Martin a Rovereto. Un finale di stagione che conferma il buon lavoro svolto durante l’anno e che lascia spazio alla programmazione dei prossimi mesi. Per gli arcieri del club, dopo le fatiche e le soddisfazioni dell’outdoor, sarà ora il momento di ricaricare le energie e prepararsi ai nuovi appuntamenti della stagione.