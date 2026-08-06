Sanremo ricorda Francesco Guccini: addio al grande cantautore e protagonista del Premio Tenco

L'Amministrazione comunale di Sanremo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini, figura centrale della musica italiana, capace di raccontare con le sue opere le storie, le speranze e le fragilità di intere generazioni.

Profondo il legame che ha unito il cantautore alla Città dei Fiori, che lo ha accolto in numerose occasioni attraverso il Premio Tenco, manifestazione della quale Guccini è stato uno storico punto di riferimento. Nel corso degli anni ha rappresentato uno dei principali interpreti dello spirito critico della rassegna, diventando una delle voci simbolo della canzone d'autore italiana.

In questo momento di dolore, l'Amministrazione comunale si stringe con affetto attorno alla famiglia di Francesco Guccini e a tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato, ricordandone il contributo artistico e culturale che resterà un patrimonio della musica italiana.

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