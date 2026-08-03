Tiro con l'arco, l'Archery Club Ventimiglia protagonista al Trofeo San Lorenzo: due titoli regionali e successi di squadra

L'Archery Club Ventimiglia torna da San Bartolomeo al Mare con un bottino ricco di soddisfazioni. Nella XXXIX edizione del Trofeo San Lorenzo, valida come Campionato Regionale Targa 2026 e organizzata dalla compagnia di San Bartolomeo al Mare, la società frontaliera si è presentata con sette arcieri, ottenendo risultati di assoluto rilievo sia nelle classifiche individuali sia in quelle a squadre. La competizione, disputata sulle distanze dei 70, 60, 50 e 40 metri con successivi scontri diretti tra le squadre, ha premiato il lavoro svolto dagli atleti e dallo staff tecnico nel corso della stagione.

A brillare sono stati soprattutto Giulia Aloi e Carlo Martin, che hanno conquistato il titolo di campioni regionali nelle rispettive categorie. Martin ha dominato la prova dell'Arco Ricurvo Ragazzi Maschile, salendo sul gradino più alto del podio davanti ai migliori specialisti liguri. Nella stessa categoria sono arrivati anche il quarto posto di Noè Giubilato e il quinto di Elia Gallucci, risultati che hanno consentito all'Archery Club Ventimiglia di conquistare anche il primo posto a squadre e il titolo regionale di categoria.

Buoni piazzamenti anche nelle altre specialità. Nell'Arco Ricurvo Senior Maschile Elia Barone ha chiuso la gara al quinto posto, mentre nell'Arco Compound Master Maschile Massimo Casanova Fuga ha ottenuto anch'egli la quinta posizione. Nell'Arco Compound Juniores Femminile è arrivata un'altra grande soddisfazione grazie a Giulia Aloi, prima classificata e campionessa regionale, capace di imporsi anche negli scontri diretti. Alle sue spalle si è piazzata la compagna di squadra Vittoria Bellan, seconda al termine della competizione.

Gli arcieri ventimigliesi erano accompagnati dal presidente e istruttore Mario Campagnolo e dall'istruttrice Laura Lorenzi, che hanno espresso tutta la loro soddisfazione per i risultati ottenuti. "Siamo molto, molto soddisfatti dei risultati conquistati dai nostri ragazzi e del lavoro svolto da tutta la squadra", è il commento dello staff al termine della manifestazione. L'attenzione del club è già rivolta al prossimo appuntamento agonistico: domenica 9 agosto gli atleti saranno infatti impegnati a Stella San Giovanni, in provincia di Savona, per una nuova prova del calendario regionale.