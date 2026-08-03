Arma di Taggia, oggi torna "Letture sotto l’ombrellone": Patrizia Massano protagonista sulla spiaggia del Manola

Arma di Taggia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con la rassegna letteraria "Letture sotto l’ombrellone", iniziativa organizzata da Antea Edizioni e dal Centro Culturale Tabiese che porta libri e autori direttamente in riva al mare. L'incontro è in programma oggi alle 18, allo Stabilimento Balneare Manola di via Lungomare 100, dove il pubblico avrà l'opportunità di conoscere e ascoltare la poetessa Patrizia Massano, protagonista di un pomeriggio dedicato alla poesia, alle emozioni e alla valorizzazione del territorio.

Nel corso dell'incontro, l'autrice leggerà alcune composizioni tratte dalla sua più recente raccolta, "L’amore non una sola forma", un'opera che propone versi delicati e immagini profonde, capaci di raccontare i sentimenti più autentici e le molteplici sfumature dell'amore. Ma il programma non si limiterà alla presentazione del volume: Patrizia Massano proporrà anche alcune delle poesie più significative da lei dedicate alle tradizioni locali e alla bellezza del territorio imperiese, offrendo al pubblico un viaggio poetico tra memoria, identità e paesaggi.

A rendere ancora più coinvolgente l'appuntamento sarà il dialogo con l'autrice, affidato ad Alessandra Terzolo, che accompagnerà la conversazione approfondendo temi, ispirazioni e significati delle opere. L'iniziativa rappresenta un'occasione per vivere un momento di cultura in un contesto informale e suggestivo, con il mare a fare da cornice alle parole della poesia, confermando lo spirito della rassegna, pensata per avvicinare lettori e autori in un'atmosfera di condivisione e partecipazione.