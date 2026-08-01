Coppa Capo Verde: 36 giovani velisti colorano il mare di Sanremo nella seconda grande veleggiata estiva

Dopo il successo di inizio luglio della Coppa Tre Ponti, il secondo appuntamento dell'estate con la scuole vela del territorio: la Coppa Capo Verde, organizzata venerdì 31 luglio dall’omonimo circolo velico con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e del Porto Maurizio Yacht Club, si conferma un appuntamento importante per i piccoli futuri velisti del Ponente Ligure.

Alla linea di partenza, una flotta numerosa di 36 bambini che con le loro piccole vele Optimist hanno colorato il mare di Sanremo, e che – merito di condizioni favorevoli di vento leggero e mare calmo – sono riusciti a completare due prove. Al rientro dal mare, nel pomeriggio una ricca premiazione, con piccoli trofei realizzati artigianalmente, ha accolto i bambini stanchi ma contenti.

La vittoria finale è andata a Emanuele Troccoli del CV Ventimigliese, seguito da Riccardo Di Michele e da Tommaso Gervasi entrambi della Lega Navale di Sanremo.

L’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti e i loro accompagnatori, il Comitato di regata Fulvio Parodi, Luisa Franza e Vincenzo Barletta, e tutti i volontari del Circolo che si sono adoperati affinché la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi.

Prossimo e sempre atteso appuntamento del CV Capo Verde è, come da tradizione, l’ultimo sabato del mese, 29 agosto, con il Trofeo Marco Alvise TUA e Giorgio ORLANDO, la storica veleggiata che richiama velisti e appassionati di Sanremo e dintorni, e che si conclude con la grande festa al Circolo.