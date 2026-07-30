Bordighera, Carlo Rovello pubblica la silloge "Case sparse": un viaggio poetico tra memoria, tempo e borghi dimenticati

Bordighera si arricchisce di una nuova pubblicazione letteraria con l'uscita di "Case sparse", la silloge poetica di Carlo Rovello, edita da Ladolfi Editore di Borgomanero, casa editrice considerata un punto di riferimento nel panorama della poesia contemporanea. L'autore, savonese di nascita ma da tempo residente a Bordighera Alta, accompagna il lettore in un percorso fatto di immagini, ricordi e riflessioni sul tempo che passa, lasciando emergere il legame profondo tra le persone e i luoghi che abitano la memoria.

Al centro della raccolta c'è il tema del trascorrere degli anni e delle tracce che il tempo imprime sui muri, sulle pietre e sui borghi destinati all'abbandono. Un'immagine che diventa anche metafora della condizione umana, come emerge in alcuni dei versi della silloge: "Con l'età siamo più simili a case sparse / Non ci cerca più nessuno come le strade fuori mano". Una poesia che guarda al passato senza fermarsi alla nostalgia, trasformandola piuttosto in una riflessione sul presente e sul modo in cui viviamo il nostro tempo.

Ad accompagnare il volume è la prefazione del poeta Ivan Fedeli, che sottolinea la delicatezza della scrittura di Rovello. "La poesia di Carlo Rovello è fatta di parole gentili: sorprende nella sua malinconia lunare, talvolta, e protegge il lettore in una dimensione a tempo zero, in cui ci si sprofonda avvolti dal ricordo e da un senso di mancanza", scrive Fedeli, mettendo in evidenza la capacità dell'autore di costruire un dialogo intimo con chi legge attraverso una voce poetica misurata e autentica.

Sempre nella prefazione, Fedeli si sofferma anche sugli aspetti stilistici della raccolta, evidenziandone l'originalità. "Sul piano formale, la raccolta ha tono unitario: la medietas oraziana dell'autore opacizza quanto basta i vari movimenti poetici rendendoli sfumati, lievi, segno questo di una scrittura sapiente e di una cifra stilistica da invidiare, non circoscrivibile a mode o a scuole di appartenenza, ma patrimonio di un autore che è solo e meravigliosamente sé stesso". Un giudizio che valorizza una poetica capace di sfuggire alle classificazioni e di mantenere una forte identità espressiva.

Carlo Rovello ama definirsi "un orecchiante della poesia, un uomo dei versanti padani della Liguria e un ciclo-poeta", una descrizione che restituisce il suo rapporto diretto con il territorio e con un modo di fare poesia profondamente legato all'esperienza personale. "Case sparse" è già disponibile presso i principali bookstore online ed è ordinabile in tutte le librerie, pronta a raggiungere i lettori che desiderano intraprendere un viaggio poetico tra memoria, paesaggi e sentimenti senza tempo.