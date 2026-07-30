Sanremo Gym Festival 2026, si chiude la terza stagione con la Gymflowers Cup di ritmica e il master di Veronica Bartolini

Si è conclusa sabato 25 luglio, con la Gymflowers Cup di ginnastica ritmica Gold e Silver, la terza stagione del Sanremo Gym Festival 2026, rassegna organizzata dall'Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, anche quest'anno, ha proposto un calendario ricco di eventi dedicati alle diverse discipline della Federazione Ginnastica d'Italia. Un'edizione caratterizzata dall'elevato numero di partecipanti e dalla volontà di coinvolgere il maggior numero possibile di atleti e associazioni, italiane e straniere, con l'obiettivo di valorizzare la struttura dedicata esclusivamente alla ginnastica presente all'interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Sanremo. Una sede che, ancora una volta, si è confermata punto di riferimento per ospitare manifestazioni di livello nazionale.

Il programma del festival ha preso il via il 7 marzo con la seconda prova del Campionato regionale GAF Silver, proseguendo il 18 e 19 aprile con la seconda prova del Campionato nazionale Gold individuale di Trampolino Elastico e la prova regionale Silver. Il 9 maggio è stata la volta della Gymflowers Cup di ginnastica artistica maschile e femminile, mentre il 23 e 24 maggio si sono disputate le prove interregionali Minigym, Supergym GAM, GAF, GR e TE e Top Gym GAF e GR. A chiudere il calendario, appunto, la Gymflowers Cup di ginnastica ritmica, organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Sanremo e il supporto del Comitato Regionale FGI Liguria.

L'ultimo appuntamento della rassegna ha avuto come ospite d'eccezione la pluricampionessa italiana Veronica Bartolini, protagonista di un apprezzato master tecnico riservato ad allenatori e ginnaste. L'atleta, che ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e partecipato a quattro edizioni dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica, ha condiviso la propria esperienza con le giovani partecipanti. Sulle pedane si sono alternate le ginnaste delle società Naica di Genova, Fanfulla 1874, Unisport Torino, SG Pavese, SG Concordia Chivasso, Ginnastica Libera Spotorno, Asd Vera Morbegno, White Rubbit Aret Studio, Gimnastique Phenix e naturalmente dell'Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, che ha conquistato numerosi piazzamenti sul podio.

Grande soddisfazione anche per l'organizzazione, guidata dal direttore sportivo Alice Frascarelli insieme ai tecnici Lorenza Frascarelli, Monia Stabile, Ilaria Cavicchia e Vittoria Arieta. Attorno allo staff tecnico ha lavorato un gruppo di dirigenti, volontari e famiglie che ha garantito il perfetto svolgimento delle manifestazioni, affrontando con competenza le esigenze logistiche di uno sport altamente specialistico. A tutti i partecipanti sono stati consegnati un gadget, la medaglia di partecipazione e un dolce artigianale personalizzato con il logo di una ginnasta con il nastro, mentre tutta la parte organizzativa e logistica dell'evento è stata curata da Lorenza Frascarelli.

Archiviata la terza stagione del Sanremo Gym Festival, l'Asd Ginnastica Riviera dei Fiori guarda già ai prossimi impegni. Venerdì 31 luglio la società sarà infatti al fianco della Nuova Lega Pallavolo Sanremo e della Polisportiva dei Fiori 2.3 per le feste finali degli Educamp di Sanremo e Taggia. Gli appuntamenti sono in programma rispettivamente alle 17.00 al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e alle 16.30 al campo Sclavi, in zona Levà a Taggia. Le iniziative coinvolgeranno tecnici, educatori, associazioni sportive del territorio, famiglie e istituzioni, confermando il valore di un progetto che continua a rappresentare un importante momento di promozione dello sport giovanile sul territorio.