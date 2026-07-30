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Sport | 30 luglio 2026, 16:49

Calciomercato: nuovo ingaggio importante per i matuziani, colpo Gagliardi per la Virtus Sanremese

A pochi giorni dall'arrivo di Simone Bregliano

Calciomercato: nuovo ingaggio importante per i matuziani, colpo Gagliardi per la Virtus Sanremese

La notizia era nell'aria, mancavano soltanto i crismi dell'ufficialità. Dopo Simone Bregliano la Virtus Sanremese ha messo a segno un altro colpo importantissimo: è infatti entrato a far parte della rosa di mister Prunecchi Giorgio Gagliardi, centrocampista offensivo in arrivo dalla Sanremese.

"𝐒𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐮𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐬𝐢𝐧𝐨̀ 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐬 𝐞̀ 𝐮𝐬𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟏𝟎 - evidenzia la società - Sì, è proprio lui: Giorgio Gagliardi è ufficialmente un nuovo giocatore della Virtus Sanremese! Talento, qualità ed esperienza si uniscono ai nostri colori. Benvenuto".

Redazione

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