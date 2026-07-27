Virtus Sanremese, colpo d'esperienza: Simone Bregliano firma e rilancia le ambizioni del club

La Virtus Sanremese piazza un importante colpo di mercato e conferma la volontà di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Promozione. La società ha infatti ufficializzato l'arrivo di Simone Bregliano, volto molto conosciuto nel panorama calcistico cittadino, che vestirà la maglia biancazzurra dopo le esperienze maturate tra professionisti, Serie D ed Eccellenza. Un innesto di assoluto spessore che rappresenta un segnale forte delle ambizioni del club, deciso a proseguire il percorso di crescita dopo la promozione conquistata nella scorsa stagione. Oltre al contributo in campo, Bregliano entrerà anche a far parte dello staff del settore giovanile, assumendo il ruolo di allenatore della formazione Juniores.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore generale Pino Fava, che ha sottolineato il valore dell'operazione. "Bregliano alla Virtus è un sogno che diventa realtà. Archiviata la promozione dello scorso campionato ci siamo messi subito al lavoro per rinforzare la squadra. Oltre alle classiche operazioni di mercato avevamo due sogni da realizzare ed il primo è diventato realtà. Non è stato facile convincere Simone a scendere in Promozione, ma l'amicizia e la reciproca stima che legano il gruppo Del Gratta e Simone hanno fatto sì che la trattativa andasse a buon fine. Il suo arrivo farà fare un salto di qualità alla nostra squadra e conferma la volontà della società di disputare un campionato importante". Fava ha inoltre evidenziato come l'ex Sanremese rappresenterà una figura di riferimento anche per il vivaio, ricordando che, insieme a Taddei e Castaldo, contribuirà a rafforzare ulteriormente la qualità tecnica del settore giovanile.

Dal canto suo Bregliano ha spiegato di aver accolto la proposta con entusiasmo, considerandola una nuova sfida professionale e non un passo indietro nella propria carriera. "Sono pronto a rimettermi in gioco in una nuova realtà, sposando un progetto dove possa ancora dimostrare di avere tanto da dare in campo. Le ultime vicissitudini vissute con la Sanremese mi stanno dando una grande voglia di rivalsa. Sono pronto e carico per dare tutto l'aiuto possibile al mister e ai miei compagni, per crescere e raggiungere grandi traguardi". Una scelta maturata anche grazie alla fiducia ricevuta dalla società e dalla condivisione di una visione ambiziosa del calcio.

Tra gli aspetti che hanno convinto il giocatore c'è proprio il progetto della Virtus Sanremese e il rapporto con il main sponsor Marco Del Gratta. "Mi ha convinto la grande ambizione che penso accomuni sia il mio modo di vedere il calcio sia quello di Marco Del Gratta. Mi hanno fatto sentire importante fin da subito e conosco la sua professionalità e la precisione con cui porta avanti una società calcistica", ha spiegato. Pur trovandosi per la prima volta ad affrontare il campionato di Promozione, Bregliano è convinto che esperienza, passione e dedizione possano rappresentare un valore aggiunto per tutto il gruppo. "Non conosco la categoria, ma credo di poter essere d'aiuto ai miei compagni. Mi alleno tutti i giorni da solo da tempi immemorabili e non credo avrò problemi ad adattarmi".

L'esperto centrocampista ha infine ribadito la volontà di mettere la propria esperienza al servizio della squadra, soprattutto dei più giovani, con l'obiettivo di creare un gruppo compatto e competitivo. "Sarà importantissimo fare gruppo fin da subito e trasmettere ai più giovani che, se creiamo una bella unità d'intenti, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Tutto deve passare dal lavoro e dalle fatiche quotidiane. Spero di essere di ispirazione soprattutto per loro". Guardando al futuro, Bregliano vede la nuova avventura come un punto di partenza per la crescita del club. "Questa tappa deve essere di passaggio per raggiungere qualcosa di più grande. Con umiltà e una grande ambizione possiamo davvero scrivere una pagina importante della storia della Virtus Sanremese".