Sanremese, rinnovata la fiducia a Vincenzo Stragapede: guiderà il settore giovanile e l'Academy Women fino al 2028

La Sanremese sceglie la strada della continuità e conferma uno dei punti di riferimento del proprio progetto dedicato ai giovani. Il club biancoazzurro ha infatti annunciato il prolungamento del contratto di Vincenzo Stragapede, che resterà alla guida del settore giovanile anche nelle stagioni 2026/27 e 2027/28. La firma è arrivata insieme al presidente Karembeu, sancendo la volontà della società di proseguire un percorso che, negli ultimi anni, ha portato risultati sia sotto il profilo della crescita dei ragazzi sia su quello sportivo. Una scelta che rafforza l'identità del club e punta a dare ulteriore stabilità a un settore ritenuto strategico per il futuro della Sanremese.

Negli ultimi anni Stragapede ha lavorato alla costruzione di una metodologia comune e di una mentalità condivisa all'interno dell'Academy, contribuendo alla valorizzazione di numerosi giovani calciatori. Diversi di loro sono riusciti a conquistare un posto in prima squadra, mentre altri hanno proseguito il proprio percorso nei campionati professionistici. Sul campo non sono mancati i risultati: dalla vittoria del campionato provinciale Under 14 fino alla qualificazione alle fasi finali regionali delle formazioni Under 17, Under 16 e della stessa Under 14, traguardo raggiunto soltanto dalla Sanremese e dal Vado.

Con il rinnovo arriva anche un nuovo incarico. Oltre alla responsabilità dell'Academy maschile, Stragapede seguirà infatti la nascita e lo sviluppo dell'Academy Women, un progetto che amplia ulteriormente il raggio d'azione del settore giovanile biancoazzurro. Un segnale della volontà del club di investire nella crescita del calcio giovanile a 360 gradi, affidandosi a una figura che conosce profondamente l'ambiente e che, stagione dopo stagione, ha consolidato il proprio ruolo all'interno della società.

"Innanzitutto devo ringraziare la Proprietà e la dirigenza che ha scelto di affidarmi nuovamente questo incarico prestigioso e delicato, per altri due anni, con in aggiunta la creazione e lo sviluppo dell'Academy Women. Un ruolo molto importante per un club come il nostro. Questo premio però non è mio, ma di tutto il settore giovanile matuziano, nessuno escluso. Io sono solo l'apice a livello di incarico, ma è ciascuno dei miei allenatori e dei miei dirigenti che ha fatto in modo che mi venisse riconosciuto questo premio, che, ripeto, è un premio per tutta l'Academy. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, ma anche tutte le persone che mi hanno aiutato e mi aiutano con i ragazzi, cercando sempre di trasmettere a tutti i nostri giovanissimi l'amore e la passione per la Sanremese e il valore della maglia che indossano", ha dichiarato il responsabile dell'Academy dopo la firma del nuovo accordo.

La conferma di Stragapede rappresenta quindi una scelta che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie radici. La società ha deciso di proseguire con una figura che, nel corso delle ultime stagioni, ha contribuito in maniera concreta alla crescita del vivaio e alla valorizzazione dei giovani del territorio. Un messaggio chiaro, che ribadisce la volontà di costruire il domani partendo da chi conosce il club, i suoi valori e la realtà calcistica cittadina: la Sanremese continua a puntare sui sanremesi.