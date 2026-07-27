Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare: Mistretta ancora sul podio, Laura ottavo (Video)

Buoni risultati per la Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare nel fine settimana. Al Toscano enduro Series all'Abetone, andato in scena ieri, Samuele Mistretta ha, infatti, finito le tre prove speciali in programma sul podio classificandosi terzo nella categoria allievi e undicesimo assoluto mentre Andrea Laura si è piazzato ottavo di categoria e cinquantanovesimo assoluto.

"Proprio in vista dei campionati italiani, in programma il prossimo 20 settembre a Santo Stefano d'Aveto in Liguria, i due riders della PSV Ng team Più Sport Samuele Mistretta ed Andrea Laura testano i sentieri toscani valutandone il feed back estremamente positivo" - fa sapere la Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Ultima competizione per loro prima dell'evento tricolore a cui parteciperanno per confrontarsi con i migliori enduristi italiani di categoria e non".

"A prescindere dallo scarto dei tempi fra loro e i top riders di categoria, questi due ragazzi, fra impegno, forza e dedizione, parteciperanno, dopo una stagione ricca di eventi aspettati e non, all'ultimo appuntamento di stagione in seguito a un periodo di riposo e meritata vacanza nonché di preparazione tecnico tattica ed atletica" - sottolinea la Psv Ng Team Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Non resta che aspettare, dunque, il mese di settembre per avere ulteriori news sull'esito degli eventi".