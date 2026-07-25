Giornalista ucciso, fermato il presunto assassino di Luca Esposito

(Adnkronos) - Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista 53enne Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. Nella nottata, a seguito delle attività di indagini dirette dalla Procura di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. Lo stesso era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.