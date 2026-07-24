Cultura, motore economico del Paese su cui punta il governo

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - La cultura italiana come leva di crescita economica, internazionalizzazione e promozione del Made in Italy. È questo il filo conduttore della giornata conclusiva della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, svoltasi a Verona, a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. In questa occasione sono state illustrate le nuove strategie e i progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero. Tra questi, una nuova grande iniziativa dedicata alla promozione della musica italiana nel mondo e "Territori. Racconti di architetture e vino", realizzato dalla Farnesina insieme a Vinitaly.