L’estate è ancora lunga: al Molo 8.44 tante occasioni per prepararsi alle vacanze

Fine luglio non significa certo fine dell’estate. Tra partenze ancora da programmare, weekend al mare e giornate da trascorrere all’aria aperta, c’è ancora tutto il tempo per organizzare le prossime settimane e approfittare delle promozioni attive al Molo 8.44 di Vado Ligure.

Lo shopping center propone tante occasioni dedicate a chi vuole completare il guardaroba estivo, preparare la valigia o semplicemente concedersi qualche acquisto in più durante le vacanze.

Tra le promozioni presenti, Motivi invita a scoprire i nuovi arrivi della stagione, mentre da Conte’ continuano i saldi fino al 50%, con ulteriori iniziative promozionali su una selezione di articoli già scontati. Da Terranova, invece, le riduzioni arrivano fino al 70%, offrendo nuove opportunità per rinnovare il proprio stile estivo.

Le occasioni non riguardano soltanto la moda. Da Arcaplanet prosegue l’iniziativa dedicata ai prezzi bassi garantiti, pensata per chi vuole prendersi cura dei propri animali anche durante il periodo delle vacanze.

Un’offerta diversificata che consente di trovare nello stesso luogo abbigliamento, accessori e prodotti utili per tutta la famiglia, trasformando una giornata di shopping in un momento piacevole da vivere anche a pochi passi dal mare.

Che si tratti di prepararsi per una partenza, aggiornare il look per agosto o acquistare ciò che serve per le giornate estive, al Molo 8.44 le opportunità continuano.

"Perché l’estate è ancora lunga, e c’è ancora tempo per viverla al meglio approfittando dei saldi e delle promozioni dei negozi del centro" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado.