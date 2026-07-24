Carpasio, il Museo della Lavanda conquista il pubblico: cultura e memoria nel cuore del borgo della Valle Ligure

Grande successo per gli appuntamenti culturali che, settimana dopo settimana, stanno richiamando l'attenzione del pubblico al Museo della Lavanda di Carpasio, luogo simbolo della memoria e delle tradizioni dell'antico borgo della Valle Argentina. Le iniziative sono rese possibili anche grazie all'impegno dell'Associazione Anima Carpasio, realtà che da tempo lavora per mantenere vivo il legame con il passato e valorizzare il patrimonio storico, culturale e umano del paese. Incontri, racconti e momenti di approfondimento permettono ai visitatori di scoprire una storia fatta di lavoro, sacrifici e tradizioni tramandate nel tempo. Un percorso che accompagna residenti e turisti alla scoperta di un territorio ricco di identità.

Il Museo della Lavanda rappresenta un vero e proprio scrigno della memoria, capace di custodire al suo interno testimonianze preziose di un'intera vallata. Reperti, strumenti e cimeli raccontano la quotidianità delle generazioni che per secoli hanno vissuto questi luoghi, utilizzando quegli oggetti come strumenti fondamentali per l'economia locale. Un patrimonio che oggi permette di comprendere meglio il rapporto tra le comunità di montagna e le risorse offerte dalla natura. "Il Museo conserva la storia di una valle e il lavoro delle persone che l'hanno costruita giorno dopo giorno", spiegano i promotori delle attività culturali.

Protagonista indiscussa di questo racconto è la lavanda, un fiore dal fascino particolare che nei secoli ha saputo conquistare popoli e culture diverse. Già conosciuta e utilizzata dagli antichi Romani, la pianta ha rappresentato per lungo tempo una risorsa importante anche per Carpasio, entrando a far parte dell'economia del paese e della vita delle famiglie locali. La coltivazione, la raccolta e la lavorazione della lavanda hanno segnato un'epoca, lasciando tracce profonde nella memoria collettiva. Oggi il Museo permette di riscoprire questa tradizione attraverso oggetti, racconti e testimonianze che restituiscono valore a un'attività antica.

L'attività dell'Associazione Anima Carpasio continua quindi a rappresentare un punto di riferimento per la valorizzazione del borgo e delle sue radici. Gli appuntamenti culturali ospitati negli spazi del Museo della Lavanda contribuiscono a creare occasioni di incontro e conoscenza, riportando attenzione su una realtà che conserva ancora oggi un patrimonio unico. "La memoria è un bene prezioso da proteggere e condividere – sottolineano dall'associazione –, perché attraverso la storia dei nostri luoghi possiamo guardare con maggiore consapevolezza al futuro". Un impegno che conferma il ruolo del Museo come cuore pulsante della cultura di Carpasio.