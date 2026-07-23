Standing ovation per l'Happy Chorus RnS al Chiostro di Sant'Agostino: il Tour Estivo 2026 conquista il pubblico

L'Happy Chorus RnS ha regalato un'altra serata di musica ed emozioni nel cuore dell'estate, conquistando il pubblico che ieri sera ha riempito il Chiostro di Sant'Agostino, una delle cornici più affascinanti della città. Il concerto ha richiamato numerosi spettatori che, fin dalle prime esibizioni, hanno seguito con attenzione e partecipazione il repertorio proposto dal coro, trasformando l'appuntamento in un momento di autentica condivisione. La particolare atmosfera del chiostro, unita all'energia dei coristi, ha creato un connubio capace di coinvolgere il pubblico sotto il profilo musicale ed emotivo, in una serata che ha saputo unire arte, spiritualità e partecipazione.

Il momento più intenso della serata è arrivato al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha tributato all'Happy Chorus RnS una lunga standing ovation, chiedendo a gran voce un bis. Richiesta che il coro ha accolto con entusiasmo, tornando sul palco per regalare un ultimo brano e prolungare un clima di festa che aveva caratterizzato l'intero concerto. Un finale accolto da nuovi applausi e dall'entusiasmo dei presenti, a conferma del forte legame che si è creato tra gli artisti e gli spettatori nel corso della serata.

L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno di don Ferruccio, al quale gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento per aver creduto nel progetto e averne favorito la realizzazione. Il suo supporto, sottolineano dal coro, ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell'evento, permettendo di valorizzare uno spazio ricco di storia attraverso una proposta musicale capace di parlare a persone di tutte le età.

Con questo appuntamento si aggiunge un nuovo capitolo al Tour Estivo 2026 dell'Happy Chorus RnS, che continua a portare il proprio messaggio di speranza e condivisione attraverso la musica. Il calendario prevede ora nuove tappe: l'8 settembre alle 20.00 alla Madonna dei Fiori di Bordighera, il 13 settembre alle 16.00 nella Parrocchia di San Secondo ad Asti, una data ancora da definire al Don Bosco di Vallecrosia e, infine, il 4 ottobre alle 21.00 in una piazza di Asti, anch'essa ancora da confermare. Un percorso che prosegue con l'obiettivo di trasformare ogni concerto in un'occasione di incontro, partecipazione e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.