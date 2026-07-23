Ventimiglia lancia la Blue Gate Cup: vela, sostenibilità e sviluppo transfrontaliero protagonisti al Porto Cala del Forte

Ventimiglia si prepara ad accogliere la prima edizione della Ventimiglia Blue Gate Cup, una nuova manifestazione che punta a valorizzare la città come "porta blu d'Europa", luogo d'incontro tra Italia, Francia e Principato di Monaco nel segno della vela, della nautica sostenibile e dell'economia del mare. L'iniziativa nasce con una forte vocazione transfrontaliera e guarda oltre il semplice appuntamento sportivo, proponendosi come un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese e territorio. Al centro del progetto ci sono quattro pilastri: la passione per la vela, la sostenibilità ambientale, la promozione turistica del Ponente ligure e le opportunità di sviluppo economico e occupazionale legate alla filiera nautica.

La Ventimiglia Blue Gate Cup si presenta infatti come una piattaforma capace di mettere in rete il mondo dello sport con quello dell'impresa, creando occasioni di dialogo e collaborazione destinate a produrre ricadute concrete e durature per il territorio. L'obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare la manifestazione in un laboratorio permanente per il futuro, dove la tutela del mare diventi motore di crescita e innovazione. A promuovere l'evento sono il Circolo Velico Ventimigliese e lo Yacht Club Cala del Forte, che hanno voluto ringraziare in primo luogo Porto Cala del Forte, sede della manifestazione, per aver creduto fin dall'inizio nel progetto condividendone valori e obiettivi.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai main sponsor Grey Cat Consulting e Fondazione Natale Ferrario, che hanno scelto di sostenere la prima edizione della manifestazione, considerata dagli organizzatori il punto di partenza di un percorso destinato a crescere negli anni. Fondamentale anche il supporto del Comune di Ventimiglia, che ha concesso il patrocinio all'iniziativa, insieme alla Regione Liguria e agli altri enti istituzionali coinvolti nell'organizzazione dell'evento. Un contributo significativo arriverà inoltre da Confindustria Imperia e Confindustria Nautica, protagoniste del convegno in programma venerdì alle 18.30.

L'appuntamento di venerdì al Porto Cala del Forte sarà dedicato alle prospettive del comparto nautico e rappresenterà un momento di confronto strategico tra aziende, istituzioni e stakeholder del territorio transfrontaliero. Al centro degli interventi ci saranno i temi dello sviluppo economico, dell'innovazione sostenibile e delle opportunità occupazionali offerte dal settore. La manifestazione entrerà poi nel vivo con le regate in programma sabato 25 e domenica 26 luglio, quando gli equipaggi si sfideranno in mare dando ufficialmente il via a una manifestazione che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi del Ponente ligure.