Europei di canottaggio 2026 a Varese: un'orchestra su un pontile galleggiante e uno spettacolo di giovanissimi atleti per una cerimonia d'apertura indimenticabile

Giovedì 30 luglio la Schiranna di Varese si preparerà a vivere una serata unica nel suo genere per l'inaugurazione dei Campionati Europei Assoluti di Canottaggio. Alle 19.00, con apertura dei cancelli prevista alle 18:30 e ingresso gratuito fino a esaurimento posti in tribuna, andrà in scena uno spettacolo scenografico ideato per unire lo sport al patrimonio naturale e musicale del territorio.

Al centro della scena ci sarà il lago, trasformato per l'occasione in un vero e proprio palcoscenico acquatico. A scandire i momenti salienti della serata sarà l'Orchestra da Camera Canova, prestigiosa realtà giovanile italiana nata nel 2014 e oggi ospite delle principali istituzioni concertistiche del Paese e di importanti teatri internazionali. I sedici elementi del complesso si esibiranno direttamente da un pontile galleggiante posizionato sullo specchio d'acqua, creando un'atmosfera acustica e visiva mai vista prima.

A dirigere la compagine musicale sarà Enrico Pagano, classe 1995, direttore artistico dell'orchestra e volto noto della direzione d'orchestra italiana, apparso sulle copertine delle principali riviste di settore. Per Pagano si tratta di un ritorno speciale nei luoghi della sua formazione giovanile, quando indossava i colori del club remiero cittadino.

«Per anni la Canottieri Varese è stata per me una seconda casa - le sue parole - La vita mi ha poi portato a occuparmi di tutt'altro, eppure gli insegnamenti dati dal canottaggio (e, in generale, dallo sport a livello agonistico) me li porto dietro anche e soprattutto all'interno della mia vita professionale. D'altronde essere parte di un'orchestra, dirigere un'orchestra, non è poi così diverso dall'essere parte di una squadra. Non avrei mai pensato di tornare in Canottieri in vesti professionali, eppure accadrà il 30 luglio insieme alla mia nuova squadra: l'Orchestra Canova» dichiara il maestro Enrico Pagano.

Insieme alle musiche d'autore e ai grandi inni istituzionali, il pubblico assisterà alle coreografie in acqua e a terra disegnate da oltre cinquanta giovanissimi atleti. I ragazzi appartengono alle società remiere di Varese, Corgeno, Monate, Gavirate e Caldè, a dimostrazione di una sinergia territoriale che va oltre la rivalità agonistica per celebrare i valori di unione dell'Europa e dello sport.

Anche chi siederà in tribuna sarà chiamato a prendere parte attiva alla scenografia: all'ingresso verranno distribuite a tutti le bandiere dell'Unione Europea da sventolare nei momenti clou della serata. I festeggiamenti proseguiranno poi per tutta la serata: al termine della cerimonia la festa si sposterà nella Fun Zone con le proposte di street food firmate Iper e il DJ set di DJDOS, per trasformare la Schiranna in un punto di ritrovo e celebrazione a cielo aperto.