Sanremo Boxe protagonista ad Arezzo: doppio successo per Dallera e Muonassef

Doppio successo per la Sanremo Boxe nella trasferta di Arezzo, dove domenica 19 luglio gli atleti Loris Dallera, Under 15 nella categoria 46 kg, e Rayan Muonassef, Elite Prima Serie nella categoria 70 kg, hanno affrontato rispettivamente Lorenzo Lombardi e Karim Baraouomi, entrambi campioni toscani.

I due pugili matuziani hanno offerto prestazioni di altissimo livello, imponendo il proprio ritmo fin dalla prima ripresa e dominando gli avversari fino al suono dell'ultimo gong. Al termine degli incontri, entrambi hanno conquistato la vittoria con verdetto unanime, confermando l'ottimo momento della società sanremese.

Tutto lo staff della Sanremo Boxe si ritiene molto soddisfatto dei successi dei propri ragazzi, frutto di un impegno costante e dei sacrifici non indifferenti che affrontano ogni giorno per inseguire i propri sogni.