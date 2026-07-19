'Linea Verde Illumina Sport e Salute', terza stagione su Rai 1 chiude con media share del 16%

(Adnkronos) - Si consolida il legame tra il pubblico di Rai 1 e il racconto dello sport come motore di sviluppo, salute e riqualificazione. Sabato 18 luglio alle 11.25 su Rai 1 è andata in onda la puntata conclusiva della terza stagione di 'Linea Verde Illumina Sport e Salute'. La trasmissione, realizzata da Rai in collaborazione con Sport e Salute, ha registrato ascolti eccellenti, con un trend stagionale caratterizzato da una media di share superiore al 16%, con picchi oltre il 18%. I dati Auditel confermano il successo di un format capace di valorizzare lo sport come linguaggio universale, opportunità di crescita, ponte generazionale e strumento per restituire ai cittadini spazi di aggregazione sicuri e accessibili.

Un viaggio speciale in diciotto puntate attraverso alcune esperienze significative che stanno trasformando il Paese nel segno dello sport, inteso come motore di comunità, coesione e riscatto. Francesco Gasparri, con la partecipazione di Elisa Silvestrin, è stato accompagnato dai grandi campioni dello sport italiano del Team Illumina: fra gli altri J. Chechi, F. Magnini, M. Bortuzzo, G. Galanda e A. Savrajuk, testimoni dei valori dello sport e dei corretti stili di vita. Rigenerare gli spazi pubblici, promuovere il benessere attraverso lo sport e restituire alle comunità luoghi aperti, inclusivi e accessibili a tutti: la puntata conclusiva ha raccontato la visione e l'eredità costruita da Sport e Salute negli ultimi anni. Ad aprire il viaggio è stata l'intervista all'Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, che ha ripercorso i temi affrontati durante l'intera stagione: dalla filosofia racchiusa nello slogan 'Lo sport illumina tutto' ai nuovi Spazi Illumina in tutta Italia, dagli investimenti su impianti e spazi urbani ai progetti come 'Voucher sportivi' e 'Bici in comune', fino al ritorno dei Giochi della Gioventù e alle grandi sfide internazionali che attendono il nostro Paese.

“La prima cosa che facciamo in un impianto sportivo è togliere le recinzioni per renderlo più inclusivo e fruibile, dando a tutti la possibilità di creare una piazza in cui stare”, ha dichiarato Diego Nepi Molineris. “Nei contesti urbani più trascurati nasce 'Illumina', grazie al Ministero per lo Sport e i Giovani: uno spazio dove le persone possono fare attività fisica, muoversi, ballare e stare insieme.” Lo sport è uno strumento straordinario di trasformazione sociale, “il nostro obiettivo è sostenere questa meravigliosa possibilità, cercando di portarla a tutti, perché lo sport è vita”. Dallo Stadio dei Marmi il viaggio ha poi fatto tappa a Villa Borghese, durante lo storico Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, e a Colle Oppio con il Colosseo sullo sfondo, durante il Campionato del Mondo di Skateboarding. Francesco Gasparri, insieme ai campioni del Team Illumina, la fondista e campionessa olimpica Manuela Di Centa, l'atleta paralimpico Alessandro Ossola, il pallavolista Valerio Vermiglio, il rugbista Andrea Lo Cicero ed il velocista Stefano Tilli, ha raccontato come un grande evento internazionale possa diventare occasione per valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico della città.

Parallelamente, Elisa Silvestrin, accompagnata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, ha guidato il pubblico alla scoperta di come questi spazi, restituiti al vissuto della cittadinanza, permettano di vivere lo sport in un contesto dove natura e cultura convivono quotidianamente. Una puntata conclusiva che guarda al futuro attraverso luoghi simbolo della città di Roma, raccontando come lo sport possa trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e benessere, lasciando una concreta eredità per le nuove generazioni.

Linea Verde Illumina Sport e Salute dà appuntamento al pubblico per la prossima stagione, confermando che lo sport non è solo competizione, ma un potente motore di coesione e rigenerazione territoriale. Tutte le puntate della stagione sono disponibili on demand sulla piattaforma RaiPlay.