Bordighera, torna SportinPorto: due giorni tra vela, kayak e immersioni per vivere il mare da protagonisti

Con due giornate interamente dedicate agli sport acquatici, SportinPorto si prepara a riportare entusiasmo, divertimento e partecipazione nell'area portuale di Bordighera. L'appuntamento è fissato per il 25 e 26 luglio, quando il porto cittadino diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto, offrendo a residenti e turisti l'opportunità di avvicinarsi gratuitamente a diverse discipline legate al mare. La manifestazione, patrocinata dal Comune e approvata dalla giunta comunale, punta a valorizzare il rapporto tra la città e il suo porto, promuovendo al tempo stesso sport, turismo e momenti di aggregazione. Un evento che negli anni ha saputo conquistare il favore del pubblico e che per l'edizione 2026 si presenta con un programma ancora più ricco e partecipato.

Uno degli aspetti più significativi della manifestazione è rappresentato dalla collaborazione tra tutte le realtà sportive presenti nell'area portuale, che hanno unito forze, competenze e risorse per costruire un calendario di iniziative accessibili a tutti. A partecipare all'organizzazione saranno Asd Bordighera Nuoto, Club Nautico Bordighera, Centro Sub Riviera dei Fiori, Yacht Club Sant'Ampelio e Follow the White Rabbit. Le associazioni metteranno a disposizione istruttori qualificati, attrezzature e supporto tecnico per consentire ai partecipanti di provare in sicurezza vela, kayak, snorkeling e immersioni. Un lavoro di squadra che testimonia la volontà comune di fare rete e di valorizzare il patrimonio sportivo e marittimo della città.

"Con SportinPorto rinnoviamo l'impegno dell'amministrazione nel promuovere lo sport come strumento di socialità, inclusione e benessere. Questa manifestazione valorizza il porto come luogo di aggregazione e di scoperta delle discipline legate al mare. A Bordighera le opportunità di praticare sport all'aria aperta non mancano in nessuna stagione dell'anno: è da qui che vogliamo continuare a investire per incentivare il turismo e, allo stesso tempo, migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini", dichiara l'assessore allo Sport Massimiliano Di Vito. Parole che evidenziano come l'iniziativa non sia soltanto un appuntamento sportivo, ma anche uno strumento di promozione del territorio e delle sue eccellenze, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Il programma prevede, in entrambe le giornate, prove gratuite di vela, kayak, snorkeling e prime nozioni di immersione. Sabato 25 luglio le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, mentre domenica 26 luglio saranno concentrate nella fascia mattutina, dalle 9.00 alle 12.00. Non mancherà inoltre uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: la tradizionale gara dei canotti, che si svolgerà in entrambe le giornate dalle 15.00 alle 17.30 e che ogni anno richiama numerosi partecipanti e spettatori lungo le banchine del porto.

Accanto all'aspetto sportivo, SportinPorto dedicherà spazio anche alla sensibilizzazione e alla sicurezza in mare. Tra le iniziative in calendario figurano infatti momenti informativi sulla prevenzione degli annegamenti, inseriti nell'ambito della campagna nazionale "Bandiera Blu: al mare in sicurezza". Un'occasione per diffondere buone pratiche e aumentare la consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare durante le attività balneari e sportive. Con questa nuova edizione, il Comune di Bordighera rinnova dunque il proprio sostegno allo sport e al turismo, celebrando soprattutto la capacità delle associazioni del porto di fare squadra e offrire alla comunità un'esperienza coinvolgente all'insegna del mare e della condivisione.