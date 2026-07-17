Regione Liguria, il cordoglio per la scomparsa di Alice e Alessio

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità ligure per la scomparsa dei giovanissimi Alice e Alessio, vittime di due tragici incidenti avvenuti nelle ultime ore.

"A nome di tutta la Liguria esprimo la più sincera vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici dei giovani Alice e Alessio in questo momento di immenso dolore. Due tragedie che nelle ultime ore hanno profondamente scosso l'intera comunità e che ci lasciano senza parole. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la nostra regione", ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Il messaggio fa seguito alla morte della bambina di 11 anni, rimasta coinvolta nel grave incidente avvenuto in una piscina di Sestri Levante, e del ragazzo di 15 anni, deceduto in seguito a un altro tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

Con le parole del presidente Bucci, la Regione Liguria ha espresso la propria vicinanza ai familiari, agli amici e a tutte le persone colpite dalle due tragedie che hanno profondamente scosso la comunità ligure.