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Sport | 16 luglio 2026, 11:44

Sanremo, domani la presentazione di ‘PallaPigna’: due serate nel centro storico tra sport, tradizione e rilancio

Alle 11.30 nella Sala degli Specchi del Comune la conferenza stampa con Marco Scajola, Enza Dedali e i vertici della pallapugno ligure

Sanremo, domani la presentazione di ‘PallaPigna’: due serate nel centro storico tra sport, tradizione e rilancio

Domani, venerdì 17 luglio, alle ore 11.30, nella suggestiva cornice della Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, in corso Cavallotti 59, sarà presentata ufficialmente la rassegna ‘PallaPigna’, iniziativa che punta a coniugare sport, tradizione e valorizzazione del centro storico cittadino. L’evento sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo della pallapugno, disciplina profondamente radicata nella cultura sportiva del territorio ligure e del basso Piemonte. L’appuntamento servirà a svelare i dettagli di una manifestazione che intende riportare attenzione e partecipazione nel cuore antico della città.

La rassegna prevede due serate dedicate alla valorizzazione della Pigna, il centro storico di Sanremo, attraverso uno degli sport più identitari del Nord-Ovest italiano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di rilancio e rigenerazione urbana legato al maxiprogetto PINQuA, seguito dalla Regione Liguria, che punta a restituire centralità e nuove opportunità di sviluppo a uno dei luoghi più caratteristici e ricchi di storia della Città dei Fiori. Sport e promozione territoriale diventano così strumenti per favorire aggregazione, partecipazione e riscoperta delle tradizioni locali.

Alla conferenza stampa saranno presenti Marco Scajola, assessore regionale alla Rigenerazione urbana e vicepresidente della Federazione Italiana Pallapugno, Enza Dedali, assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Giacomo Raineri, presidente federale ligure, e Massimo Aicardi, presidente della Lega delle società di pallapugno. Un parterre che testimonia l’importanza dell’appuntamento e la volontà condivisa di promuovere un evento capace di unire istituzioni, associazioni sportive e cittadinanza.

L’obiettivo di ‘PallaPigna’ sarà quello di trasformare il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dove la pallapugno potrà diventare elemento di richiamo e occasione di incontro. La manifestazione rappresenta infatti un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione della Pigna, quartiere simbolo di Sanremo e al centro di importanti interventi di recupero urbano. I dettagli del programma, delle location coinvolte e delle iniziative collaterali saranno illustrati nel corso dell’incontro di domani, che segnerà il via ufficiale a una rassegna destinata a mettere insieme sport, cultura e identità territoriale.

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