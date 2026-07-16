Poste Italiane, Consob approva il documento di offerta per l'OPAS su TIM: adesioni dal 20 luglio all'11 settembre

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”), promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), da Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane” o l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. (“TIM” o l’“Emittente”) ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in volta, dall’Emittente, dedotte le azioni di TIM già detenute dall’Offerente, Poste Italiane rende noto che la Consob, con delibera n. 24080 del 15 luglio 2026, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF, il documento di offerta relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”).

Periodo di adesione. Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 CEST del 20 luglio 2026 e terminerà alle ore 17:30 CEST dell’11 settembre 2026, estremi inclusi e salvo proroghe, e sarà pertanto pari a complessivi 40 giorni di borsa aperta.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione da parte di Consob – il 18 settembre 2026 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente corrisponderà il Corrispettivo (come di seguito definito) a ciascun azionista di TIM che abbia validamente aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

Corrispettivo. Per effetto del raggruppamento deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di TIM del 15 aprile 2026 e divenuto efficace in data 15 giugno 2026, il corrispettivo dell’Offerta – annunciato nel comunicato dell’Offerente ai sensi e per gli effetti degli artt. 102, comma 1, del TUF e 37 del Regolamento Emittenti – è stato rettificato per tenere conto di tale operazione societaria, pur rimanendo immutata la sostanza economica dell’Offerta medesima. Pertanto, per ciascuna azione di TIM portata in adesione all’Offerta, Poste Italiane riconoscerà un corrispettivo unitario complessivo costituito da: (i) una componente in denaro, pari a Euro 1,67; e (ii) una componente in azioni, rappresentata da n. 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Poste Italiane già in circolazione alla data della relativa emissione e destinate alla quotazione su Euronext Milan, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti previsti nel Documento di Offerta (il “Corrispettivo”).

Eventuale riapertura dei termini. Qualora ricorrano i relativi presupposti ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione potrà essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta e, precisamente, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026 (la “Riapertura dei Termini”).

Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia – salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione da parte di Consob – il 2 ottobre 2026, l’Offerente corrisponderà il Corrispettivo a ciascun azionista di TIM che abbia validamente aderito all’Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.

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Il Documento di Offerta sarà depositato presso Consob e verrà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

(i) presso la sede legale di Poste Italiane, in Viale Europa n. 190, Roma (Italia);

(ii) presso la sede legale di Intermonte SIM S.p.A. in Milano, Galleria de Cristoforis 7/8 e gli uffici di Intesa Sanpaolo S.p.A. in Milano, Largo Mattioli n. 3, in qualità di intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni;

(iii) presso la sede legale degli intermediari incaricati;

(iv) sul sito internet di Poste Italiane (www.posteitaliane.it);

(v) sul sito internet del global information agent, Sodali & Co, https://transactions.sodali.com/.



L’Offerente renderà nota la messa a disposizione del pubblico della documentazione di offerta mediante la pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

In attesa della pubblicazione della documentazione di offerta, per ogni ulteriore informazione relativa all’Offerta, si rinvia alla comunicazione diffusa da Poste Italiane in data 22 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, e pubblicata sul sito internet dell’Offerente, all’indirizzo www.posteitaliane.it, nella quale sono illustrati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta.

Per maggiori informazioni:

Poste Italiane S.p.A. Investor Relations

Tel. +39 06 5958 4716

E-mail: investor.relations@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. Media Relations

Tel. +39 06 5958 2097

E-mail: ufficiostampa@posteitaliane.it

Le informazioni fornite in questo documento non costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di alcuno strumento finanziario negli Stati Uniti d’America, o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita ovvero ad alcuna persona a cui non è consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.

Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America a meno che non siano stati registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato (lo “U.S. Securities Act”) o in base a un’esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo U.S. Securities Act. Gli strumenti finanziari offerti nel contesto dell’operazione di cui al presente documento non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act o in base alle leggi di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America.