Ponza D'Autore il 17 e 18 luglio con Tajani, Durigon e Calenda

(Adnkronos) - Chi costruisce oggi la verità? Chi orienta il racconto della realtà? E quanto la (dis)informazione condiziona il dibattito pubblico, la politica e le grandi scelte del nostro tempo? Sono queste le domande al centro della XVII edizione di Ponza D’Autore, in programma il 17 e 18 luglio, alle ore 22, nella Piazza della Chiesa SS. Silverio e Domitilla. Ideata e curata da Valentina Fontana, realizzata da Vis Factor con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Lazio e del Comune di Ponza, la rassegna si conferma uno dei principali appuntamenti estivi dedicati al confronto tra istituzioni, politica, giornalismo e cultura, proponendo anche quest’anno un programma costruito attorno ai grandi temi dell’attualità.

Dopo l’apertura del calendario 2026 con Pantelleria – Mediterraneo D’Autore, dedicata alle nuove sfide geopolitiche del Mediterraneo, Ponza sposta l’attenzione su un tema che attraversa ogni ambito della vita pubblica: la (dis)informazione, intesa non soltanto come fake news, ma come insieme di narrazioni, percezioni, propaganda e nuovi strumenti digitali che influenzano politica, economia, giustizia e società.

La prima serata sarà dedicata al rapporto tra politica, informazione e costruzione del consenso, per poi affrontare il tema della credibilità dei dati economici, del racconto mediatico della giustizia e del ruolo della satira nel dibattito pubblico. Sul palco si alterneranno protagonisti delle istituzioni, del giornalismo e della magistratura, tra cui Claudio Durigon, Nicola Gratteri, Luca Palamara e Federico Palmaroli (Osho). La seconda serata allargherà lo sguardo allo scenario internazionale e alla competizione delle narrazioni, approfondendo le dinamiche di quello che rappresenta un vero e proprio ecosistema della disinformazione. Interverranno il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, Carlo Calenda, Massimo Giannini, Pietro Francesco Dettori, Gino Zavalani e Stefania Andreoli, per riflettere su diplomazia, propaganda, consenso, comunicazione digitale e sui meccanismi che orientano il modo in cui interpretiamo la realtà. A condurre gli incontri saranno Gianluigi Nuzzi, Davide Desario, Peter Gomez e Roberto Inciocchi, accompagnando il pubblico in un percorso che mette a confronto sensibilità, esperienze e punti di vista differenti, nel segno del pluralismo che da sempre caratterizza Ponza D'Autore.

"Viviamo in un tempo in cui il problema non è soltanto distinguere il vero dal falso, ma comprendere come si costruiscono le narrazioni che orientano il dibattito pubblico", sottolinea Valentina Fontana, ideatrice e curatrice della rassegna e amministratore unico di Vis Factor. "Ponza D'Autore nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di confronto tra posizioni diverse, dove politica, giornalismo, magistratura, cultura e società possano dialogare senza semplificazioni. La (dis)informazione è oggi una delle grandi sfide delle democrazie contemporanee e abbiamo scelto di affrontarla attraverso le voci di chi quei processi li osserva, li racconta o li vive quotidianamente. Crediamo che un confronto autentico tra esperienze e sensibilità diverse sia il modo migliore per offrire strumenti di lettura della complessità, al di là delle contrapposizioni e delle narrazioni precostituite", spiega ancora.

Giunta alla sua XVII edizione, Ponza D’Autore rappresenta una delle tappe storiche del network D’Autore, ideato da Valentina Fontana, che nel 2026 attraversa l’Italia con appuntamenti dedicati ai grandi temi della contemporaneità. Dopo Ponza, il percorso proseguirà in Liguria, Veneto e Milano, confermando la vocazione della rassegna a mettere in dialogo politica, informazione, cultura e impresa nei luoghi simbolo del Paese. Ponza D’Autore è un progetto culturale promosso, ideato e organizzato da Vis Factor. La rassegna è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione Lazio e del Comune di Ponza. Sponsor: Enel, FIV Fontana Industrie Vernici, Retitalia. Media Partner: Adnkronos, Sky TG24, Berlusconismo Nostalgico, Esperia, InsideOver. Partner: Gennarino a Mare, Grand Hotel Santa Domitilla, Laziomar, VisualMade, VisVerbi.