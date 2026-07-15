Sanremo: a San Romolo torna il Trofeo d’Estate di minigolf: venerdì prossimo la 32ª edizione del Memorial Dall’Ava

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a San Romolo. Venerdì prossimo, a partire dalle 19.30, il Minigolf Club San Romolo ospiterà infatti il 32° Trofeo d’Estate, manifestazione che quest’anno sarà abbinata al 3° Memorial Orlando Dall’Ava. L’evento, organizzato nello storico impianto di via Prato 1, rappresenta una tradizione consolidata per residenti e villeggianti e punta ancora una volta a coinvolgere appassionati, curiosi e chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina sportiva.

La competizione è infatti rivolta in particolare a principianti e turisti, con l’obiettivo di offrire una serata all’insegna del divertimento, dello sport e della socializzazione immersi nel verde di San Romolo. Gli organizzatori formeranno gruppi composti da tre persone, accompagnati lungo il percorso da un responsabile della manifestazione. Il club metterà inoltre a disposizione di ogni partecipante l’attrezzatura necessaria, fornendo gratuitamente mazze e palline per consentire a tutti di prendere parte alla gara senza particolari preparazioni o dotazioni tecniche.

Il torneo si svilupperà lungo un percorso di 18 buche. Le partenze inizieranno alle 19.30, mentre l’ultima terna prenderà il via entro le 22.00. Al termine della competizione verranno stilate classifiche distinte per categorie, così da garantire una partecipazione equilibrata e valorizzare le diverse fasce di età. Sono previste infatti la categoria Bambini fino a 13 anni, la categoria Ragazzi dai 14 ai 18 anni, oltre alle categorie Adulti Maschile e Adulti Femminile riservate ai concorrenti dai 19 anni in su.

L’iscrizione alla manifestazione è fissata in 5 euro e le adesioni possono essere effettuate direttamente presso il Ristorante Dall’Ava, storico punto di riferimento della zona. La serata si concluderà con la premiazione direttamente sul campo, momento che tradizionalmente richiama partecipanti, familiari e spettatori. Un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta e riscoprire una disciplina che da decenni trova nel Minigolf Club San Romolo uno dei suoi principali punti di riferimento a livello locale.