Tennis, successo per il torneo benefico del Lions Club Sanremo Matutia: vince la coppia Soma-Manica, raccolta fondi per un cane guida

Il grande caldo non ha fermato l'entusiasmo dei partecipanti al torneo di tennis organizzato dal Lions Club Sanremo Matutia sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo. Per un'intera settimana, dal 6 al 12 luglio, 33 uomini, 16 donne e 5 ragazzi si sono sfidati in un clima di sport, amicizia e solidarietà, dando vita a una manifestazione che ha saputo coniugare l'agonismo con un importante obiettivo benefico. L'appuntamento si è concluso con le finali disputate domenica 12 luglio davanti a un numeroso pubblico, che ha seguito con partecipazione gli ultimi incontri del torneo.

A conquistare il successo è stata la coppia formata da Daniela Soma e Nicola Manica, che ha superato in finale Katia Prette e Jurij Bernocchi, ricevendo la tradizionale coppa tra gli applausi degli spettatori presenti. Momento speciale anche per i più giovani protagonisti della manifestazione: Filippo Astegiano, Lorenzo Coluccino, Davide Di Camillo, Matteo Leveder e Filippo Ferrati sono stati premiati con un attestato di merito sportivo per l'impegno e la passione dimostrati durante il torneo, sottolineando l'attenzione del club anche verso la crescita delle nuove generazioni.

L'organizzazione dell'evento è stata curata dalla socia Eleonora Colombi, che ha ricordato il significato del service al quale era dedicata la manifestazione. "Il torneo sostiene l'acquisto di un cane guida per non vedenti, un progetto che portiamo avanti ormai da sei anni e che ci ha già consentito di acquistare un cane di assistenza e un cane guida", ha evidenziato, rimarcando come ogni partecipazione e ogni contributo rappresentino un tassello importante per il raggiungimento di un obiettivo concreto a favore delle persone più fragili.

La presidente del Lions Club Sanremo Matutia, Rosangela Bracco, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e ai soci del Tennis Sanremo che hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa. Un riconoscimento particolare è stato inoltre riservato ai tennisti Sergio Bestagno e Giobatta Pallanca, insieme al maestro Fabio Orengoi, che hanno messo a disposizione la propria esperienza organizzativa contribuendo in maniera determinante alla realizzazione del torneo e del relativo progetto solidale.