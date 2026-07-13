PSV Ngteam protagonista tra Downhill ed Enduro: piazzamenti alla ION Cup di Saint Gree e sfortuna per Mistretta a Montecreto

Un fine settimana diviso tra Downhill ed Enduro per la PSV Ngteam di Vallecrosia al Mare, impegnata su due fronti con risultati incoraggianti e la consueta voglia di crescere in contesti di alto livello. Da una parte la squadra ha preso parte alla seconda tappa della ION Cup, circuito nazionale di Downhill disputato a Viola Saint Gree, appuntamento che rappresenta un importante banco di prova per gli specialisti delle discipline gravity e un trampolino di lancio per i giovani atleti. Dall'altra, a Montecreto, in provincia di Modena, Samuele Mistretta ha affrontato la prova della Senator Enduro Centro Nord FCI, mostrando buone sensazioni prima che la sfortuna ne interrompesse la gara.

Nella prova di Downhill sono stati cinque gli atleti del sodalizio vallecrosino impegnati tra categorie giovanili e Master. Tra gli Esordienti, Tommaso Lagorio ha concluso le due manche conquistando un positivo sesto posto di categoria, seguito da Samuele Pocobelli, che ha chiuso in nona posizione. Decimo posto, invece, per Mattia Rosada, alla sua prima esperienza in gara, risultato che rappresenta un buon punto di partenza per il suo percorso agonistico. Prestazione di rilievo anche tra i Master, dove Luca Lagorio ha sfiorato il podio terminando al quarto posto, mentre Valerio Lavagno, all'esordio nella categoria, ha concluso la propria prova in 25ª posizione, accumulando esperienza in un contesto competitivo.

Diversa la sorte di Samuele Mistretta nell'appuntamento di Enduro a Montecreto. Il portacolori della PSV Ngteam aveva iniziato la gara nel migliore dei modi, facendo registrare il primo piazzamento assoluto al termine della prova speciale inaugurale. Un avvio che lasciava ben sperare, ma nella seconda speciale la sua corsa si è interrotta bruscamente dopo aver colpito una pietra. L'impatto ha provocato un violento guasto meccanico, con il cambio che si è danneggiato irreparabilmente, costringendo il biker al ritiro quando le sensazioni erano particolarmente positive.

Nonostante l'epilogo sfortunato, dalla trasferta emiliana resta la consapevolezza di aver compiuto ulteriori passi in avanti. I riferimenti cronometrici con gli atleti più esperti continuano infatti ad assottigliarsi, segnale di una crescita costante che conferma il lavoro svolto dal team. Un percorso di maturazione che la PSV Ngteam continua ad affrontare gara dopo gara, con l'obiettivo di fare esperienza ai massimi livelli senza perdere di vista il divertimento e la passione che accompagnano ogni competizione.