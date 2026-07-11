Sant'Erasmo Run K10, tutto pronto ad Arma di Taggia: ultime iscrizioni aperte e modifiche alla viabilità per la gara

Manca ormai pochissimo alla quarta edizione della Sant'Erasmo Run K10, in programma domani, domenica 12 luglio, ad Arma di Taggia. L'evento, organizzato dalla ASD Naturun Team Valle Argentina, porterà sul lungomare cittadino centinaia di podisti per una serata all'insegna dello sport e della promozione del territorio. Il programma prevede la partenza congiunta alle 19.30 da piazza Tiziano Chierotti della 10 chilometri competitiva nazionale FIDAL, inserita nel calendario federale, e della 5 chilometri ludico-motoria, aperta a tutti. Restano ancora aperte le iscrizioni online, che potranno essere effettuate fino alle 23.59 di questa sera attraverso il portale Wedosport.

Sarà inoltre possibile iscriversi direttamente presso il gazebo allestito in piazza Tiziano Chierotti. Oggi, sabato 11 luglio, le adesioni saranno raccolte dalle 16.30 alle 19.00 per entrambe le competizioni. Domani, invece, dalle 16.00 alle 19.00 sarà possibile iscriversi esclusivamente alla 5 chilometri ludico-motoria, fino a esaurimento dei pettorali disponibili. Per la prova competitiva, infatti, non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, come previsto dal regolamento federale FIDAL. L'organizzazione ricorda inoltre che sono previste agevolazioni dedicate ai gruppi e alle società sportive dilettantistiche.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità, che interesseranno principalmente il lungomare cittadino e la pista ciclopedonale. Dalle 16.00 alle 21.30 sarà chiusa al traffico piazza Tiziano Chierotti, via Lungomare fino all'intersezione con via Eroi Armesi, via Eroi Armesi, via Nazario Sauro, in corrispondenza di largo Queirolo, all'innesto della pista ciclopedonale, oltre a tutte le strade di accesso ai tratti interessati dal percorso di gara. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre in vigore il divieto di sosta in via Eroi Armesi per motocicli, biciclette e ciclomotori.

Ulteriori limitazioni riguarderanno la pista ciclopedonale. Dalle 18.00 alle 21.30 sarà infatti vietato il transito nel tratto compreso tra Arma di Taggia e Tre Ponti, fino all'intersezione con strada Tre Ponti. La Polizia Locale presidierà i principali punti di accesso al percorso, in particolare l'incrocio tra via Lungomare e via Eroi Armesi e quello di largo Queirolo, fino al passaggio del veicolo "scopa di fine gara". La riapertura della circolazione avverrà progressivamente seguendo il transito degli ultimi concorrenti, così da garantire la sicurezza sia degli atleti sia degli utenti della strada.

Gli organizzatori invitano cittadini, residenti, commercianti e turisti a programmare con anticipo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale lungo il percorso. "Siamo consapevoli che queste limitazioni potranno comportare qualche temporaneo disagio – spiegano gli organizzatori –, ma rappresentano un passaggio indispensabile per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. Ringraziamo fin d'ora cittadini, residenti e visitatori per la collaborazione: grazie al contributo di tutti sarà possibile vivere una serata di sport, valorizzando il lungomare e il territorio di Arma di Taggia". Per informazioni sulle iscrizioni di gruppo e sulle agevolazioni dedicate ad ASD e SSD è possibile contattare l'organizzazione via e-mail o telefonicamente.