Olimpia Taggia Sanremo Under 14 vicecampionessa al Torneo Internazionale Giugliobasket 2026 di Giulianova (Foto)

Si chiude con uno storico e straordinario secondo posto la spedizione abruzzese dell’Olimpia Taggia Sanremo al prestigioso Torneo Internazionale Giugliobasket 2026, rassegna patrocinata dalla FIP Abruzzo che ha visto darsi battaglia ben 24 formazioni della categoria Under 14. Per i giovani atleti ponentini, ribattezzati affettuosamente i "Cavalli furiosi", quello che era nato come un meritatissimo "torneo-vacanza" a coronamento di un’annata già memorabile, si è trasformato in una cavalcata trionfale sfiorando il gradino più alto del podio.

Un girone d’andata dominato

Inserita nel Girone A, la squadra ligure ha dettato legge fin dalle prime battute. Sotto la guida strategica di uno staff-famiglia super affiatato – composto da Coach Vicius, Fabio "FEB" Gorgone e Daniela, con il supporto della mitica Paoletta (vera e propria rivelazione del torneo grazie alle sue travolgenti telecronache) – l'Olimpia ha mostrato un basket spensierato ma estremamente efficace.

Il collettivo, già solidissimo, ha trovato nuova linfa grazie al prezioso ritorno in campo di Francesca e all'innesto del talento di Gabriel in prestito. Insieme a loro Alessandro, Alessio, Giacomo, Jonathan, Leonardo, Matteo, Riccardo, Simone C., Simone L., trascinati dal talento di Edoardo, hanno dominato il raggruppamento chiudendo al primo posto a punteggio pieno: 5 vittorie su 5 incontri, 10 punti totali e zero sconfitte, mettendosi alle spalle compagini blasonate del calibro di Janus Academy Fabriano, M&FA Giulianova, Dinamo Putignano, Mugnano e Basket Francavilla 1963.

Cuore e batticuore: la semifinale da leggenda

L'accesso alla Final Four tra le prime quattro squadre del torneo ha alzato notevolmente il livello della competizione, costringendo l'Olimpia a misurarsi con realtà totalmente sconosciute ed estremamente fisiche. Sabato mattina, alle ore 10:00, è andata in scena la semifinale contro la corazzata Polisportiva Basket Martina Franca A (vincitrice del Girone B).

È stata una partita FAN-TA-STI-CA, un concentrato di pura adrenalina. Contro un avversario molto preparato e ruvido, l'Olimpia Taggia Sanremo ha dovuto gettare il cuore oltre l'ostacolo. Finiti ai tempi supplementari dopo quaranta minuti di spietato equilibrio, i liguri hanno trovato l'allungo decisivo nell'Over-time, strappando con le unghie e con i denti il pass per la finalissima pomeridiana e mandando in visibilio i tifosi collegati da casa.

L’atto finale: l’onore delle armi contro l’Élite Lecce

Nel pomeriggio di Giulianova, sul parquet abruzzese si è giocato l’ultimo atto per il titolo di Campione del Giugliobasket U14 2026 contro l’Élite Basket Lecce, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. Nonostante la stanchezza accumulata nella battaglia del mattino, i "Cavalli" hanno lottato su ogni pallone, dovendosi però arrendere alla superiorità dei pugliesi, trascinati da un giocatore straripante, eletto all'unanimità MVP del torneo e di cui si sentirà sicuramente parlare in ottica futura.

Un secondo posto che vale oro

L'argento nella classifica generale, su ben 24 partecipanti, certifica il valore assoluto di un gruppo unito, allegro e super educato, capace di abbinare l'agonismo sul campo ai sani valori della spensieratezza e del fair play tipici di un torneo estivo.

Con la medaglia al collo e un bagaglio di esperienza enorme in più, l'Olimpia Taggia Sanremo chiude i battenti di una stagione perfetta. Adesso per i ragazzi è tempo di meritato relax e di camp estivi, ma gli allenamenti non si fermano: la testa è già rivolta alla prossima stagione nella categoria Under 15, che si preannuncia ancora più scoppiettante.