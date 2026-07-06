Gli Europei di canottaggio a Varese: un modello unico, sostenibile, pulito. «Lasceremo il territorio migliore rispetto a come lo abbiamo trovato»

«Sostenibilità non è solo uno spot, ma un approccio diverso su cui il canottaggio e gli Europei di Varese, con il comitato organizzatore, hanno accelerato. Questa parola, "sostenibilità", è uno spirito guida alla base di tutte le nostre dinamiche. Sul nostro lago il canottaggio tutela l'ambiente in ogni forma»: Pierpaolo Frattini, direttore generale del Comitato Organizzatore Grandi Eventi Varese, è stato accolto nella casa di Diego Trogher, la Td Group di Galliate Lombardo, partner degli ormai imminenti Europei di canottaggio a Varese che, a proposito di sostenibilità, metterà a disposizione per tutti i volontari centinaia di borracce («Vedremo quanti chili di rifiuti riusciremo a evitare e quante bottigliette di plastica non useremo» ha aggiunto Frattini).



«Nella casa di Diego parliamo di sostenibilità dell'evento» ha spiegato Michele Marocco, addetto stampa, a proposito degli Europei che dal 31 luglio al 2 agosto porteranno sul lago di Varese centinaia di campioni con gli staff e migliaia di persone da tutto il continente.



«Siamo vicini al territorio e a uno sport di fatica e valori con la nostra azienda che ha più di 30 anni - le parole di Diego Trogher - Siamo partiti da lontano quando le pulizie si facevano con scopa, paletta e mocio e arriviamo nel futuro con una sorpresa che vi presentiamo proprio oggi» e cioè Dieguito, un robotino a cui chiedere e far fare qualunque cosa fondamentale per i clienti con scarse capacità motorie o costretti a vivere in casa e bisognosi di un accompagnamento, a cui ha dato parola e movimento Guglielmo, uno dei figli di Diego Trogher. «Noi e il canottaggio dimostriamo che l'unione fa la forza» ha concluso l'imprenditore padrone di casa.



Per entrare subito nel tema del giorno, la notizia è la creazione di una figura responsabile del "progetto sostenibilità" per questo appuntamento europeo e cioè Michele Esposito, una novità davvero unica a livello di canottaggio e sport: «C'è anche budget specifico per la sostenibilità - ha detto - ed è un altro fatto unico. Lo utilizzeremo per ridurre al massimo l'impatto dell'evento sull'ambiente. Distribuiremo agli atleti borracce e acqua al posto delle canoniche bottigliette, avremo la presenza di associazioni che ripuliscono laghi e fiumi dalla plastica per condividere e fare passare il loro esempio e le loro pratiche, e arriveremo a calcolare la CO2 e cioè quante emissioni di carbonio produrremo in quei giorni, soprattutto a causa del trasporto degli atleti, per capire come diminuirle, provando per esempio a compensare queste emissioni attraverso nuove piantumazioni. L'obiettivo è lasciare il territorio meglio di come lo abbiamo trovato».



«Grazie a TD Group per l'ospitalità - le parole di Davide Galimberti, sindaco e presidente del Comitato Organizzatore - siamo contenti che al gruppo degli sponsor si aggiunga un'azienda molto territoriale che fornisce servizi così importanti ai cittadini. Il tema della sostenibilità è da sempre al centro delle azioni del comitato anche grazie alla collaborazione con l'assessore di Varese a Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare Nicoletta San Martino».



Proprio Nicoletta San Martino ha sottolineato come «da anni lavoriamo assieme al comitato per recuperare i pasti non consumati dagli atleti, donandoli ad associazioni bisognose, in collaborazione con il nostro Ri-Hub e con la Canottieri Varese. È vero che magari sono cose piccole o gesti di ogni giorno, ma quando si lavora nel mondo dello sport tutto quanto si fa, piccolo o grande che sia, ha un impatto culturale importante: la sostenibilità non è qualcosa di astratto, ma una pratica concreta che può fare il bene di tutti. Inoltre la collaborazione con il canottaggio ne ha aperte molte altre in tema di sostenibilità e per questo sono io che ringrazio eventi come questi capaci di fare squadra».



«Siamo alla vigilia di una manifestazione che nasce dalle radici profonde nel territorio del canottaggio e dalla simbiosi con l'ambiente, capace di attirare turisti - ha aggiunto Ivana Perusin, vicesindaco di Varese - come ce ne sono già tanti in città anche in queste settimane. Gli alberghi e il settore extra alberghiero stanno lavorando molto bene e anche gli Europei aiutano».



Se Ennio Marchesin (Coni Lombardia) ha parlato di «un esempio di sinergia invidiato ovunque, qui si fa rete su campi gara d'eccellenza», Michele Di Toro (Provincia di Varese) ha applaudito «un fiore all'occhiello della nostra terra come il canottaggio che è simbolo di salute, fatica e rispetto dell'ambiente». Emanuele Monti, consigliere regionale che di salute se ne intende, ha invece sottolineato come questo sia «uno di quegli eventi che rende Varese speciale nel mondo. Agli Europei contano gli atleti, così come le persone e l'ambiente, e lo sport è un ottimo strumento per fare cultura della salute. Diego Trogher è l'esempio di imprenditore che dà al territorio non solo sostegno ma anche visione».



«Presentiamo oggi la locandina ufficiale dell'evento - ha detto poi Pierpaolo Frattini - e il souvenir "sostenibile" che lasceremo ai medagliati: al posto di mascotte e fiori o dei Brutti e Buoni e del miele varesino delle scorse manifestazioni, ad ogni atleta che salirà sul podio consegneremo un tubo di cartone riciclato proprio con la locandina ufficiale da conservare sempre con sé in ricordo di Varese e del nostro lago. Ci stiamo avvicinando all'arrivo delle prime squadre, il cronoprogramma è rispettato e la temperatura si sta alzando, non solo per il caldo ma perché tutte le attività entrano nel vivo. Quello di Varese sarà un Europeo di altissimo livello».

