Imperia e Sanremo Rugby uniscono le forze: nasce la collaborazione per la stagione 2026/2027

Imperia Rugby e Sanremo Rugby annunciano la sottoscrizione di un accordo di collaborazione sportiva per la stagione 2026/2027.

L’intesa nasce dalla volontà condivisa delle due società di sviluppare un progetto che metta al centro la crescita degli atleti, la qualità della formazione tecnica e il rafforzamento del movimento rugbistico nel Ponente ligure.

Pur mantenendo la loro identità, autonomia organizzativa e storia sportiva, le due società hanno scelto di unire competenze, risorse ed esperienze per offrire ai propri tesserati un percorso di crescita sempre più qualificato, favorendo la condivisione di metodologie, attività tecniche e progettualità comuni.

L’accordo per la prossima stagione coinvolgerà le principali categorie giovanili, il settore femminile e l’attività seniores, attraverso una programmazione condivisa e un costante confronto tra gli staff delle due società.

Il progetto è stato promosso dai presidenti Luigi Ardoino (Imperia Rugby) e Mirko Di Vito (Sanremo Rugby), l’attuazione del progetto sarà coordinato da Mauro Camperi (Imperia Rugby) e Paolo Ghione (Sanremo Rugby) e sviluppato sul piano tecnico dal direttore tecnico Giorgio Pallini (Imperia Rugby) e dal direttore sportivo Diego Capelli (Sanremo Rugby), con il coinvolgimento di allenatori e dirigenti di entrambe le società.

“L’obiettivo condiviso è quello di creare un ambiente sportivo sempre più qualificato e stimolante, capace di valorizzare ogni atleta nel rispetto dei valori educativi del rugby e dell’identità di ciascun club - dichiarano dalle due società - questa collaborazione rappresenta un primo passo concreto verso una maggiore sinergia tra le realtà rugbistiche del territorio, nella convinzione che il dialogo, la condivisione delle competenze e la collaborazione siano oggi gli strumenti più efficaci per sostenere la crescita del rugby nel Ponente ligure. Ringraziamo tutti i dirigenti, i tecnici, gli allenatori, gli atleti e le famiglie che hanno contribuito, con disponibilità e spirito costruttivo, alla nascita di questo progetto, con l'auspicio che possa rappresentare un'opportunità di crescita per tutto il movimento rugbistico del territorio”.