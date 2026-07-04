Pallamano, l'under 14 maschile dell'Abc Bordighera vola alla Coppa Italia Open di Misano

Degna conclusione dell’ottima stagione 2025-2026 di pallamano per l’A.B.C. Bordighera. "L’ultimo appuntamento ufficiale della stagione vedrà la squadra under 14 maschile impegnata a Misano Adriatico nel prestigioso 'Torneo Open Coppa Italia Under 14 Maschile'" - fa sapere l' Abc Bordighera - "Della formazione base, che nella stagione si è fatta notare e valere nella vicina Costa Azzurra conquistando il 3° posto nel Torneo Dipartimentale, in Italia conquistando il Titolo Regionale di Categoria e giungendo 6^ su 19 squadre nel Campionato di “Area 2” (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia), saranno a disposizione dello staff tecnico, a causa di impegni familiari e vacanzieri, solo otto atleti che hanno continuato nella preparazione al fine di fare una ottima figura nella prestigiosa manifestazione".

L’Abc Bordighera è stata inserita in un girone di cinque formazioni. La squadra dovrà, infatti, affrontare Pallamano Lanzara (Salerno); Pallamano Chieti (Chieti); Palamano Tavernelle (Perugia) e Pallamano Scuola Vicenza (Vicenza). "La manifestazione, che si svolgerà dal 7 al 12 luglio a Misano Adriatico, vedrà impegnate tutte le categorie dagli under 9 agli under 14 sia maschile che femminili" - svela l'Abc Bordighera - "E' la più importante rassegna organizzata dalla Federazione Italiana Pallamano F.I.F.H. per squadre giovanili".

I ragazzi che parteciperanno alla manifestazione, accompagnati dal presidente del sodalizio Sergio Giribaldi e dal coach Stefania Conte, sono Leonardo Capello, Gabriele Carola, Federico Caruso, Fabio Fiandrino, Giuliano Mercurio, Ian Settime, Iylan Solano e Giacomo Spolverini. Un vivo ringraziamento da parte del presidente dell’Abc Bordighera va "a tutti i ragazzi che hanno ancora una volta voluto onorare i colori della società bordigotta, sicuro che, anche questa volta, sapranno farsi valere sportivamente in campo, all’insegna di un sano divertimento".