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Sport | 04 luglio 2026, 10:35

Pallamano, l'under 14 maschile dell'Abc Bordighera vola alla Coppa Italia Open di Misano

Squadra inserita in un girone di cinque formazioni

Pallamano, l'under 14 maschile dell'Abc Bordighera vola alla Coppa Italia Open di Misano

L'under 14 maschile dell'Abc Bordighera alla Coppa Italia Open di Misano di pallamano.

Degna conclusione dell’ottima stagione 2025-2026 di pallamano per l’A.B.C. Bordighera. "L’ultimo appuntamento ufficiale della stagione vedrà la squadra under 14 maschile impegnata a Misano Adriatico nel prestigioso 'Torneo Open Coppa Italia Under 14 Maschile'" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Della formazione base, che nella stagione si è fatta notare e valere nella vicina Costa Azzurra conquistando il 3° posto nel Torneo Dipartimentale, in Italia conquistando il Titolo Regionale di Categoria e giungendo 6^ su 19 squadre nel Campionato di “Area 2” (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia), saranno a disposizione dello staff tecnico, a causa di impegni familiari e vacanzieri, solo otto atleti che hanno continuato nella preparazione al fine di fare una ottima figura nella prestigiosa manifestazione".

L’Abc Bordighera è stata inserita in un girone di cinque formazioni. La squadra dovrà, infatti, affrontare Pallamano Lanzara (Salerno); Pallamano Chieti (Chieti); Palamano Tavernelle (Perugia) e Pallamano Scuola Vicenza (Vicenza). "La manifestazione, che si svolgerà dal 7 al 12 luglio a Misano Adriatico, vedrà impegnate tutte le categorie dagli under 9 agli under 14 sia maschile che femminili" - svela l'Abc Bordighera - "E' la più importante rassegna organizzata dalla Federazione Italiana Pallamano F.I.F.H. per squadre giovanili".

I ragazzi che parteciperanno alla manifestazione, accompagnati dal presidente del sodalizio Sergio Giribaldi e dal coach Stefania Conte, sono Leonardo Capello, Gabriele Carola, Federico Caruso, Fabio Fiandrino, Giuliano Mercurio, Ian Settime, Iylan Solano e Giacomo Spolverini. Un vivo ringraziamento da parte del presidente dell’Abc Bordighera va "a tutti i ragazzi che hanno ancora una volta voluto onorare i colori della società bordigotta, sicuro che, anche questa volta, sapranno farsi valere sportivamente in campo, all’insegna di un sano divertimento".

Elisa Colli

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