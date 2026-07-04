Da Bordighera ai Mondiali di beach handball: Alessandro Benini protagonista con la Nazionale italiana

Da Bordighera ai Mondiali di beach handball. Alessandro Benini dell'Abc Bordighera è stato convocato nella Nazionale italiana di Beach Handball per partecipare ai principali appuntamenti della stagione.

Il bordigotto si è distinto realizzando 99 punti. "Dopo aver preso parte alle EBT Finals di Trapani, Benini ha rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali di Beach Handball, disputati a Zagabria, in Croazia, dove la Nazionale azzurra ha partecipato, per la prima volta nella propria storia, alla fase finale del Campionato Mondiale maschile" - dice l'Abc Bordighera comunicando con soddisfazione il prestigioso percorso internazionale del proprio atleta Alessandro Benini, classe 2001 - "L’Italia ha concluso la manifestazione all’11° posto finale conquistando quattro vittorie nel corso del torneo. Tra gli azzurri si è distinto proprio Alessandro Benini, autore di 99 punti, che ne hanno fatto il miglior marcatore della Nazionale italiana nella competizione".

"Un risultato impreziosito da un ulteriore dato storico: sono stati, infatti, suoi i primi punti realizzati dall’Italia maschile senior nella storia dei Campionati Mondiali di Beach Handball" - sottolinea l’Abc Bordighera - "Questo rappresenta un motivo di grande soddisfazione e la conferma del percorso di crescita di un atleta che, con impegno e dedizione, ha saputo conquistare un posto nella rappresentativa nazionale, portando il nome di Bordighera su un palcoscenico internazionale".

"La convocazione di Alessandro in Nazionale e il percorso che ha saputo costruire fino a distinguersi su un palcoscenico mondiale rappresentano un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società" - dichiara il neopresidente Sergio Giribaldi - "Il suo impegno, la sua serietà e la determinazione dimostrata in questi anni gli hanno permesso di raggiungere un traguardo prestigioso, portando il nome di Bordighera e dell’Abc Bordighera ai massimi livelli internazionali del beach handball. A lui vanno le congratulazioni di tutta la società, con l’augurio che questo sia soltanto un punto di partenza per nuove soddisfazioni con la maglia azzurra".