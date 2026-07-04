'Oltre gli spazi', collettiva degli allievi dell'Accademia Balbo in mostra a Bordighera (Foto)

Domani, il 5 luglio, è l'ultimo giorno per visitare la Collettiva degli allievi dell'Accademia Balbo di Bordighera.

"Ultima occasione per scoprire le visioni di ciascuno 'Oltre gli spazi' quotidiani di ciò che ci circonda nelle nostre case e nei nostri ambienti più consueti" - fanno sapere gli organizzatori - "Sarà un'esperienza interessante cogliere e interpretare le rappresentazioni personali e intime di ciascuno".

"La mostra sarà visitabile sino a domani, il 5 luglio, dalle 18 alle 22" - ricordano gli organizzatori - "L'ingresso è libero e i locali raffrescati!".