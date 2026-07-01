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Video | 01 luglio 2026, 18:15

Sanità: Ruscitti (Veneto), 'pilastro della nostra Regione assieme al sociale'

Sanità: Ruscitti (Veneto), 'pilastro della nostra Regione assieme al sociale'

(Adnkronos) - "La nostra regione ha sempre avuto due pilastri: la sanità e il sociale, intersecati dalla stessa struttura tecnica. Questo ci consente di lavorare insieme a colleghi che hanno estrazioni professionali diverse, e poter 'aggredire' le nuove patologie e le nuove esigenze che hanno i veneti, dalla montagna al Delta del Po". Così Giancarlo Ruscitti, direttore generale Sanità e sociale della Regione Veneto, intervenendo alla presentazione del XIV Rapporto sulle performance regionali del Sistema sanitario italiano, curato dal Crea Sanità - Centro per la ricerca economica applicata, a Roma. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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