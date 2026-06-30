Wimbledon 2026, Halys elimina il matuziano Arnaldi al primo turno dopo una battaglia in quattro set 3-6 6-1 7-6(5)6-3

L’erba di Wimbledon continua a non sorridere a Matteo Arnaldi, che saluta il torneo al primo turno dopo una sfida intensa e piena di ribaltamenti contro Quentin Halys. L’azzurro, ultimo tra le teste di serie, parte con buone sensazioni ma finisce per cedere alla distanza a un avversario più continuo nei momenti decisivi. Il francese, infatti, si dimostra solido soprattutto nei passaggi chiave, riuscendo a gestire meglio servizio e scambi prolungati.

Il match si apre con un break di Halys, subito controbilanciato dalla reazione di Arnaldi, che trova ritmo soprattutto sul rovescio dell’avversario. Con un tennis ordinato e senza eccessi, il ligure riesce a prendersi il primo set. Nel secondo, però, il francese cambia marcia: il servizio diventa un’arma dominante e il parziale si chiude rapidamente sul 6-1. Nel terzo set la partita torna equilibrata. Arnaldi sembra vicino al colpo decisivo quando vola avanti 5-3 nel tie-break, ma un doppio fallo e qualche scelta poco lucida ribaltano l’inerzia. Halys ne approfitta e si prende anche il set, approfittando della maggiore solidità nei momenti decisivi.

Nel quarto parziale il francese prende definitivamente il controllo, strappando il servizio all’azzurro e impedendogli di costruire contromisure efficaci in risposta. La chiusura arriva al secondo match point, con una prima vincente che certifica la sua superiorità nel finale. Per Arnaldi resta il rammarico di un match giocato a tratti bene ma senza la necessaria continuità. Un esordio complicato sull’erba londinese, dove a fare la differenza sono stati ordine, lucidità e gestione dei momenti cruciali. Halys invece avanza al secondo turno, dove affronterà Moutet o Giron.