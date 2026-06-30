Tennis, la Taggese festeggia: Panizzi e Venturino dominano il campionato regionale Under 12 e volano agli Italiani

La Taggese Tennis festeggia un risultato di grande prestigio nel panorama giovanile regionale. Le giovani atlete Greta Panizzi e Ludovica Venturino hanno dato vita a un derby tutto taggese nella finale dei Campionati regionali Under 12, disputata ieri sui campi del Tc Genova, confermando l'eccellente livello raggiunto dalla scuola tennis del circolo. La finale, interamente a tinte gialloblù, rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per il sodalizio di Taggia e permette a entrambe le giocatrici di conquistare la qualificazione di diritto ai Campionati Italiani individuali, in programma nel mese di settembre.

«Le due ragazze della Taggese Tennis Under 12, Greta Panizzi e Ludovica Venturino, si sono sfidate in un derby tutto taggese nella finale dei campionati regionali Under 12 disputata ieri al Tc Genova. Questo risultato consente a entrambe la qualificazione di diritto ai Campionati Italiani individuali di settembre». Le soddisfazioni per la società non si fermano qui. Da sottolineare anche l'ottimo percorso di Virginia Paternò, che ha raggiunto la semifinale dei Campionati regionali Under 14, centrando un piazzamento di grande valore in una competizione di alto livello.

«Da segnalare anche la semifinale della nostra Under 14 Virginia Paternò, sempre nei campionati regionali: un risultato che conferma la crescita del movimento giovanile della Taggese Tennis». Un bilancio decisamente positivo, dunque, per la Taggese Tennis, che vede premiato il lavoro svolto con il proprio settore giovanile e si prepara ora all'importante appuntamento dei Campionati Italiani individuali, dove Panizzi e Venturino rappresenteranno i colori del circolo e della Liguria.