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Sport | 29 giugno 2026, 13:48

Sanremo, Rita Zenunaj trionfa nella finale Over 40 dell'ITF Masters MT400 2026

La finale si decide al super tie-break dopo una sfida combattuta con Zsofia Sapi. Bilancio positivo per una settimana di tennis internazionale con atleti di 14 nazionalità.

Sanremo, Rita Zenunaj trionfa nella finale Over 40 dell'ITF Masters MT400 2026

Si è concluso con una finale decisa al super tie-break l'ITF Masters MT400 Sanremo 2026, ultimo atto di una settimana dedicata al tennis internazionale sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo.

Ad assegnare l'ultimo titolo del torneo è stata la finale dell'Over 40 femminile tra l'ungherese Zsofia Sapi e la svizzera Rita Zenunaj. Il primo set è stato vinto dalla tennista svizzera con il punteggio di 6/4, mentre il secondo ha visto la reazione di Sapi, che ha pareggiato i conti imponendosi per 6/4. A decidere il match è stato quindi il super tie-break finale, nel quale Rita Zenunaj si è imposta con il punteggio di 10/2, conquistando il titolo.

Nel corso della manifestazione hanno gareggiato atleti provenienti da 14 diverse nazionalità: Italia, Svizzera, Germania, Cina, Ungheria, Monaco, Montenegro, Francia, Svezia, Canada, Azerbaigian, Stati Uniti, Olanda e Andorra.

Generale la soddisfazione dei partecipanti, che anche in questa edizione hanno trovato a Sanremo la sede ideale per coniugare la passione per il tennis agonistico con l'opportunità di visitare la città del Ponente ligure.

La competizione è stata diretta dal giudice arbitro della International Tennis Federation, Aniello Santonicola, mentre il coordinamento del numeroso e collaudato staff è stato affidato all'addetto alla manutenzione dei campi, Massimo Salvatico.

L'appuntamento è già fissato per gennaio 2027, quando Sanremo ospiterà l'edizione invernale della stessa competizione.

Redazione

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