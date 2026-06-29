Sanremo, Rita Zenunaj trionfa nella finale Over 40 dell'ITF Masters MT400 2026

Si è concluso con una finale decisa al super tie-break l'ITF Masters MT400 Sanremo 2026, ultimo atto di una settimana dedicata al tennis internazionale sui campi in terra rossa del Tennis Sanremo.

Ad assegnare l'ultimo titolo del torneo è stata la finale dell'Over 40 femminile tra l'ungherese Zsofia Sapi e la svizzera Rita Zenunaj. Il primo set è stato vinto dalla tennista svizzera con il punteggio di 6/4, mentre il secondo ha visto la reazione di Sapi, che ha pareggiato i conti imponendosi per 6/4. A decidere il match è stato quindi il super tie-break finale, nel quale Rita Zenunaj si è imposta con il punteggio di 10/2, conquistando il titolo.

Nel corso della manifestazione hanno gareggiato atleti provenienti da 14 diverse nazionalità: Italia, Svizzera, Germania, Cina, Ungheria, Monaco, Montenegro, Francia, Svezia, Canada, Azerbaigian, Stati Uniti, Olanda e Andorra.

Generale la soddisfazione dei partecipanti, che anche in questa edizione hanno trovato a Sanremo la sede ideale per coniugare la passione per il tennis agonistico con l'opportunità di visitare la città del Ponente ligure.

La competizione è stata diretta dal giudice arbitro della International Tennis Federation, Aniello Santonicola, mentre il coordinamento del numeroso e collaudato staff è stato affidato all'addetto alla manutenzione dei campi, Massimo Salvatico.

L'appuntamento è già fissato per gennaio 2027, quando Sanremo ospiterà l'edizione invernale della stessa competizione.