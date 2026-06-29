Asd Vittoria di Bordighera protagonista ai Campionati Nazionali di Rimini con tre titoli nazionali (Foto)

Si sono svolti dal 20 al 28 giugno, presso il quartiere fieristico "Rimini Fiera", i Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica della FGI. Tra le società partecipanti anche l'Asd Vittoria di Bordighera, che ha concluso la manifestazione con risultati di rilievo conquistando tre titoli nazionali e piazzamenti di prestigio.

A distinguersi è stata Camilla Livia Marostica, che ha conquistato il titolo di Campionessa Nazionale Assoluta nella categoria LD Base S1 AF. L'atleta bordigotta ha chiuso al primo posto una competizione che ha visto la partecipazione di 79 ginnaste, aggiudicandosi la medaglia d'oro assoluta. Un successo arrivato dopo il quinto posto assoluto ottenuto nella passata edizione: Marostica è rimasta al comando della classifica per entrambe le giornate di gara, conquistando con merito il titolo nazionale.

Titolo italiano anche per Beatrice Ballestra, prima classificata nel volteggio nella categoria LC Base Allieve 3, davanti a un lotto di 120 partecipanti.

Successo anche per Giada Bassetti, che si è laureata Campionessa Nazionale al corpo libero nella categoria LC Base Junior 1, competizione alla quale hanno preso parte 85 ginnaste.

Da segnalare inoltre il sesto posto di Gaia Cucinotta al corpo libero nella categoria LC Base Senior 1, ottenuto in una gara con 85 partecipanti e disputata nonostante un infortunio.

La società sottolinea come tutte le atlete dell'Asd Vittoria abbiano disputato una fase finale del Campionato Nazionale di livello eccellente, confermando il percorso di crescita del gruppo.

A completare una stagione particolarmente positiva anche la vittoria dell'Asd Vittoria ai "Giochi Senza Frontiera", manifestazione svoltasi a Bordighera alcune settimane fa, risultato che rappresenta la migliore conclusione possibile dell'annata sportiva.