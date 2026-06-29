Archery Club Ventimiglia protagonista a Stella San Giovanni: sei arcieri, sei podi nella doppia gara (Foto)

Ancora una domenica da protagonista per l'Archery Club Ventimiglia, che ha ottenuto risultati di rilievo nella doppia gara di tiro con l'arco organizzata dalla compagnia Arcieri Cinque Stelle di Stella San Giovanni (Savona), valida per il doppio 70-60 metri round e il doppio 50 metri round.

Nonostante il caldo particolarmente intenso, la società ventimigliese ha confermato il proprio valore per la seconda domenica consecutiva in una competizione doppia, conquistando il podio con tutti e sei gli arcieri presenti.

Questi i risultati ottenuti:

Arco Ricurvo Senior Maschile: 3° posto per Elia Barone.

Arco Ricurvo Ragazze Femminile: 2° posto per Ludovica Maccario.

Arco Ricurvo Ragazzi Maschile: 1° posto per Carlo Martin e 2° posto per Noè Giubilato.

Arco Compound Juniores Femminile: 1° posto per Giulia Aloi e 2° posto per Vittoria Bellan.

A supportare la squadra durante la competizione è stato l'arciere Michele Foti, il cui contributo si è rivelato prezioso per i sei atleti impegnati in gara.

L'Archery Club Ventimiglia ha infine rivolto un ringraziamento a tutti i propri arcieri per aver dimostrato, ancora una volta, il valore della società attraverso i risultati ottenuti.