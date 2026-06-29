Sanremo, il Direttore Mario Giordano apre la stagione estiva dei Martedì Letterari con "I re di denari"

Si apre sotto il segno del grande giornalismo d'inchiesta la stagione estiva degli incontri culturali a Sanremo. Mercoledì 1° luglio, alle ore 21.00, il teatro del Casinò ospiterà il Direttore Mario Giordano nell'ambito dei celebri Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi.

Al centro della serata la presentazione del suo ultimo saggio d'attualità: “I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori” (Rizzoli). Un racconto spietato della grande lotta del denaro che si consuma, troppo spesso, a spese dei cittadini.

Chi è che decide dei nostri risparmi, dei nostri mutui e delle nostre assicurazioni? Chi manovra i nostri soldi? Da queste domande parte l'analisi di Mario Giordano. Il conduttore di "Fuori dal Coro" (Rete 4) accende i riflettori sul mondo dei grandi colossi bancari italiani, analizzando movimenti, scalate, cordate e spostamenti di capitali.

Tutte criticità che si riverberano inevitabilmente sulla vita dei correntisti, rompendo quel rapporto di fiducia che dovrebbe legare chi amministra il denaro a chi lo deposita. L’analisi documentale si basa su relazioni ufficiali ed esperienze dirette di testimoni, alternate a storie di vita vissuta di persone che sono state dolorosamente spazzate via da scelte finanziarie sovrastanti.

"In Italia è in corso una feroce battaglia fra i grandi potenti del sistema finanziario che tocca direttamente le nostre vite. È venuto il momento di smascherare le vicende economiche che stanno cambiando il volto del Paese."

Giordano lo fa come se fosse un grande romanzo popolare, svelando retroscena su personaggi e dinamiche spesso confinati nelle pagine economiche dei giornali con un linguaggio incomprensibile ai più: dalle eredità di Cuccia ai movimenti di Mediobanca, dalle manovre su Siena e Milano fino al ruolo degli sceicchi d’oro di Unicredit e San Paolo, passando per Caltagirone e il leone francese di Generali.

Mario Giordano — giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo — ha diretto nel corso della sua carriera testate giornalistiche di primo piano tra cui Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 è alla guida del programma d'approfondimento Fuori dal coro su Rete 4 ed è editorialista de La Verità.

L'ingresso all'evento è gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

Il prossimo appuntamento: La rassegna letteraria si sposterà lunedì 6 luglio alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di Pian di Nave, dove il giornalista Antonio Caprarica presenterà il saggio “Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente” (Piemme).