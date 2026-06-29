Sanremo, al via in piazza Nota la nuova stagione estiva con laboratori per bambini e spettacoli teatrali per famiglie

Tornano anche per l’estate 2026, presso l’area antistante il museo civico in piazza Nota, gli appuntamenti con i laboratori dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni, organizzati dall’assessorato alla cultura.

Il primo incontro è in programma mercoledì 1° luglio, alle ore 21, dal titolo “Il bosco incantato. Animali e folletti”: un viaggio nel bosco incantato ricreando alcuni simpatici animaletti con strisce di carta colorata, fra gnomi, funghi e foglie

I laboratori, della durata di circa un’ora, sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E’ previsto infatti un massimo di partecipanti, con prenotazione obbligatoria al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13).

Giovedì 9 luglio, alle ore 21, è poi in calendario lo spettacolo per famiglie “La transumanza favolosa. Mille e un chilometro in bicicletta”. Una serata in omaggio a Italo Calvino, con un live di Andrea Satta insieme ad Angelo Pelini dei Têtes de Bois al pianoforte. Ospite il celebre cantante Michele interprete di brani indimenticabili degli anni ’60 e ’70. Disegni in diretta di Mauro Moretti.

Il giorno seguente, venerdì 10 luglio, è in programma uno spettacolo teatrale a cura di Talea dal titolo “Che amore animale, storie semiserie sul mondo amoroso degli insetti”. Seguiranno altri appuntamento che animeranno tutto il mese di luglio (vedi locandina).

“Piazza Nota, dopo la sua pedonalizzazione, si conferma luogo ideale per organizzare eventi – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - Nei giorni scorsi la location ha registrato una grande affluenza di pubblico in occasione del concerto dell’Orchestra Sinfonica per la Festa della Musica e dello spettacolo della Fondazione Geronimo Stilton, con inaugurazione della sala del museo dedicata al celebre personaggio. L’estate proseguirà con numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con spettacoli, serate teatrali, giochi e laboratori”.