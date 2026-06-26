Fratelli d'Italia torna in piazza a Sanremo: gazebo sul taglio delle tasse, confronto con i cittadini e tesseramento 2026

Fratelli d'Italia torna tra i cittadini con un nuovo appuntamento sul territorio. Domani, dalle 16.30 alle 19, il partito sarà presente con un gazebo in via Escoffier 1, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, per incontrare la cittadinanza e approfondire i temi del taglio delle tasse e della campagna di tesseramento 2026.

Nel corso del pomeriggio i rappresentanti locali illustreranno le misure fiscali promosse dal Governo, con particolare attenzione agli interventi rivolti a famiglie e imprese, spiegando gli obiettivi della riforma e gli effetti che, secondo il partito, dovrebbe avere sul potere d'acquisto e sull'economia del territorio. «Vogliamo spiegare ai cittadini come la riforma delle tasse si traduca in un risparmio reale per le tasche dei lavoratori e delle famiglie sanremesi», dichiara il coordinatore cittadino Antonino Consiglio.

L'iniziativa sarà anche l'occasione per fare il punto sulla campagna adesioni 2026, che, secondo il partito, sta registrando riscontri positivi sul territorio. Durante l'incontro verrà inoltre distribuito ai presenti un opuscolo informativo di approfondimento. «La vicinanza dei cittadini ci stimola a fare sempre meglio. Il tesseramento è il modo più diretto per partecipare al cambiamento e sostenere un percorso di crescita che non si ferma», sottolineano gli organizzatori.

All'appuntamento parteciperanno il senatore Gianni Berrino, l'assessore regionale Luca Lombardi, la consigliera comunale Elisa Balestra, il responsabile regionale del Dipartimento Agricoltura Graziano Pedante, oltre al direttivo cittadino e ai neo nominati presidenti dei dipartimenti. «Vi aspettiamo sabato per sostenere il tesseramento 2026 e approfondire insieme le misure sul taglio delle tasse», conclude Antonino Consiglio.