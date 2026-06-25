Diano Marina, a Ferragosto torna la suggestiva "6 alle 6": la novità è il percorso panoramico direttamente sul mare

Un risveglio muscolare decisamente speciale e una tradizione che si rinnova nel giorno più caldo dell'estate. Il prossimo giovedì 15 agosto, Diano Marina tornerà a correre alle prime luci del giorno con la nuova edizione della "Corsa 6 alle 6" (nota anche come Diano all'Alba).

La partenza è fissata, come da consuetudine, per le ore 6.00 precise dal Molo delle Tartarughe, ma l'edizione di quest'anno porta con sé una grande novità pensata per lasciare a bocca aperta i partecipanti: un percorso completamente modificato e migliorato rispetto al passato, studiato per offrire un panorama continuo sul mare per tutta la durata della manifestazione.

Il nuovo percorso tra via Torino e l'Incompiuta

Abbandonati i vecchi tracciati, la carovana di runner e camminatori transiterà quest'anno da via Torino, muovendosi in direzione del Molo Landini. Da qui si salirà sulla celebre strada pedonale dell'"Incompiuta", che verrà percorsa per 3 chilometri a picco sulle onde, prima di fare inversione e ritornare, lungo la stessa via, verso il punto di partenza. Un restyling che permetterà a tutti di godersi lo spettacolo del sole che sorge direttamente dal mare.

Premi, pacco gara e iscrizioni

Pur trattandosi di una manifestazione all'insegna del benessere e del "passo libero", non mancherà un pizzico di sana competizione: l'organizzazione ha infatti previsto la premiazione per i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo.

Per tutti gli iscritti è garantito un ricco pacco gara che comprenderà:

Il pettorale ufficiale

La maglietta commemorativa dell'evento

Gadget a sorpresa (sia alimentari che non)

Come partecipare: Vista la grandissima richiesta di pettorali registrata nelle passate edizioni e il rischio concreto di un "sold out", gli organizzatori raccomandano vivamente di provvedere all'iscrizione con ampio anticipo per evitare di rimanere esclusi. Per registrarsi è sufficiente scansionare i QR code presenti sulle locandine ufficiali oppure contattare i numeri di telefono di riferimento dell'evento.

Per info dalle 18 alle 21

Cristian 348 2103204

Cosimo 334 2966326