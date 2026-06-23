Arti marziali. Judo Sakura Arma di Taggia, Mattia Salvi è argento al Mediterranean Open di Ostia

Domenica 7 giugno il Palapellicone di Ostia ha ospitato il Mediterranean Open Grand Prix, gara internazionale di Ju Jitsu FIJLKAM che ha richiamato i migliori talenti dal bacino del Mediterraneo.

Protagonista per i colori del Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD è stato Mattia Salvi che, in questa occasione, ha partecipato in rappresentanza del Team Italia Ju-Jitsu, nella categoria Under 16, peso 77kg, specialità Fighting System.

Mattia Salvi ha conquistato un prestigioso secondo posto confermando lo status di atleta di interesse nazionale.

Un percorso netto fino alla finale, dove l' atleta del Club di Arma di Taggia ha dominato l’incontro decisivo fino alla richiesta di VAR da parte dell’avversario che ha ribaltato il verdetto, assegnando punti che hanno spostato l’esito dell’incontro, e portato Mattia sul secondo gradino del podio.

Un epilogo amaro solo per il risultato, non per la prestazione, perché Mattia ha dimostrato ancora una volta carattere, tecnica e maturità agonistica da atleta di livello superiore.

Dall’inizio del percorso Under 14 a oggi, il giovane del Sakura sta scalando in modo costante le classifiche nazionali ed internazionali con una preparazione psico-fisica che impressiona tecnici e avversari.

“Mattia ha combattuto da campione. Il secondo posto non cancella nulla della gara che ha fatto: tecnica, testa e cuore - dichiarano con soddisfazione i suoi maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno - è la crescita di un ragazzo che si impegna quotidianamente. Questo argento al Mediterranean Open è solo un’altra tappa del suo percorso di crescita".

Il podio di Ostia conferma il lavoro del Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD e certifica Mattia Salvi come uno dei nomi da seguire nel panorama giovanile del Fighting System. L’oro è sfuggito ma la qualità dell’atleta è indiscussa.



