Arti marziali. Nuova cintura nera per il Judo Club Sakura Arma di Taggia: è Roberto Crepaldi

Sabato 13 giugno Roberto Crepaldi, accompagnato dall'uke Noemi Benvenuto, ha raggiunto un traguardo importante nel suo percorso marziale: la promozione al grado di 1° Dan di Ju Jitsu.

L’atleta del Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD ha superato l’Esame di Graduazione Dan sostenuto davanti a una commissione federale, al termine di un percorso formativo di 20 ore organizzato dal Comitato Regionale Ligure FIJLKAM.

Durante l’esame, Roberto Crepaldi ha dimostrato la preparazione tecnica e lo spirito marziale acquisiti in palestra, affrontando con ottimi risultati la prova pratica e teorica prevista per il conseguimento del grado.

Grande soddisfazione da parte dei suoi maestri, Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che seguono Roberto da anni: _“Il risultato ottenuto da Roberto è meritato. Ha lavorato con costanza e rispetto delle regole del Ju Jitsu. Questa cintura nera è un riconoscimento per lui e un orgoglio per tutta la società”_.

Con Roberto Crepaldi sale ancora il palmares del Judo Club Sakura Arma di Taggia ASD, che si arricchisce di un’altra cintura nera FIJLKAM. Un risultato che conferma la qualità del lavoro tecnico portato avanti dagli insegnanti della società e la crescita continua del gruppo.