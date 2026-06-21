Archery Club Ventimiglia protagonista al Trofeo del Sole: 9 arcieri su 10 sul podio

L’Archery Club Ventimiglia torna da San Bartolomeo al Mare con un bottino straordinario: 9 arcieri su 10 a podio nella XLIV edizione del Trofeo del Sole, gara sui 70–60–50 metri round organizzata dagli Arcieri di San Bartolomeo.

Di seguito i risultati, categoria per categoria:

- Arco Ricurvo Senior Maschile — 6° posto per Elia Barone, alla sua prima gara sui 70 metri.

- Arco Ricurvo Juniores Femminile — 2° posto per Camilla Padova, anche lei all’esordio sulla distanza dei 70 metri.

- Arco Ricurvo Ragazzi Maschile — tripletta Ventimiglia: 1° Carlo Martin, 2° Noè Giubilato, 3° Elia Gallucci, e primo posto di squadra.

- Arco Ricurvo Femminile — 1° posto per Ludovica Maccario.

- Arco Ricurvo Giovanissimi Maschile — 1° posto per Giorgio Gallucci.

- Arco Compound Master Maschile — 1° posto per Massimo Fuga Casanova.

- Arco Compound Juniores Femminile — doppietta: 1° Giulia Aloi, 2° Vittoria Bellan.

Gli atleti erano accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi, dall’istruttore Ido Ferraldeschi e dall’arciere Michele Foti, tutti «molto soddisfatti dei risultati ottenuti». La prossima gara è in programma domenica 28 giugno, con un doppio 70 round, nuovo appuntamento per confermare l’ottimo stato di forma della squadra.